A un año de su partida Tibás no olvida a Carlos Cascante, el alcalde del pueblo

El pasado sábado 14 de mayo hubo un homenaje para don Carlos y toda la familia asistió al estadio municipal de Tibás. Cortesía. (Cortesía)

La luz que dejó en Tibás Carlos Cascante sigue encendida a un año de su muerte, al punto que lo recuerdan como el alcalde del pueblo.

“Es muy complicado y duro todo lo que hemos pasado como familia este último año. No hay duda que es el momento más duro de nuestras vidas. Papá era muy unido con nosotros, siempre estaba presente, de hecho, él era mi héroe, mi ejemplo a seguir.

“Pero le voy a decir una cosa, como familia no terminamos de agradecerle al pueblo de Tibás, a todo el país, las constantes muestras de cariño. Nos impacta como familia que todavía la gente nos da sus muestras de cariño.

“Siempre que andamos en la calle, alguien nos reconoce y nos habla tan lindo de papá, eso no tenemos cómo agradecérselo al pueblo tibaseño, porque nos ha servido de mucho para ir saliendo adelante con este dolor”.

En medio de un profundo dolor también hay un profundo agradecimiento, según nos explica Carlos Cascante Vega, el hijo del alcalde de Tibás que falleció el 16 de mayo del año pasado por culpa del covid-19.

[ Fallece Carlos Cascante, alcalde de Tibás, por covid-19 ]

“Como familia, en verdad, entendimos que a muchísima gente de Tibás papi les hace falta tremendamente, que a mucha gente les dolió y duele su partida. Ver en redes sociales las muestras de cariño, que todavía un año después lo mencionan, lo extrañan, le agradecen, lo deja a uno sin palabras.

Don Carlos amaba su familia y siempre estuvo muy unido a ella. Cortesía. (Cortesía)

“La municipalidad y las comunidades del cantón han tenido un montón de reconocimientos, por eso estamos superagradecidos, con las asociaciones de desarrollo de todo el cantón porque no se cansan de hacerle homenajes”, agregó el hijo.

A cuidarse

El 30 de abril del año pasado, por la noche, don Carlos comenzó a sentir dolor de cabeza, a tener una sudoración extraña y al tomarse la temperatura se dio cuenta que tenía una fiebre que le subía y bajaba, por eso se hizo la prueba del covid-19 y salió positivo, inmediatamente se aisló en un cuarto de su casa.

[ Tibás realizó sentida despedida para el alcalde Carlos Cascante ]

“Todavía hay gente muriendo por covid-19. Yo entiendo que hay familias que no se contagiaron y nadie cercano se les murió, por eso piensan que el covid es algo inventado o que ya pasó. Debemos hacer conciencia para que todos nos cuidemos.

“El virus no es algo que desaparece y ya. El dolor que vivimos como familia no se lo deseamos a nadie, por favor cuídense, usen la mascarilla, no vivan lo que vivimos nosotros por falta de protección”, explica el hijo.

Esta es la placa que quedará por siempre en el estadio municipal de Tibás. Cortesía. (Cortesía)

Lo logró

Con Carlos hijo hablamos el sábado 14 de mayo, justo cuando venía llegando en familia del homenaje que le rindieron a la memoria de su papá en el Estado Municipal (el Sanjuaneño)

“Ver la placa que pusieron en homenaje a papi que dice “el alcalde del pueblo”, nos alegra demasiado porque él entregó su vida a servirle a Tibás, de hecho, la remodelación del estadio fue su gran sueño desde su primer período como alcalde en el 2016.

Don Carlos junto a su hijo del mismo nombre. Cortesía. (Cortesía)

“‘Lo lograste papi, fue lo que pensamos en la familia al ver ese estadio que quedó tan lindo. No pudo verlo, pero su amado pueblo podrá disfrutarlo, eso nos llena el corazón porque los fines de semana uno como hijo sabía que, si papi no estaba en la casa, podía encontrarlo de fijo en el estadio. El último lugar que visitó antes de sentirse mal por el covid-19 fue el estadio”, reconoció el hijo.

Golpe duro

Doña Heidy Arce, quien fue síndica en Tibás, nos dice con orgullo que ella tuvo el honor de trabajar con don Carlos entre 2016 y 2020 y destaca que era un hombre entregado por el cantón y que siempre se fajó duro por su amada León XIII, a ella le hace mucha falta a quien consideró su gran amigo.

Mario Fonseca también, tibaseño de la pura cepa, lamenta profundamente la partida del alcalde de quien recuerda que tenía otro gran sueño, el polideportivo de la León XIII.

“Su partida es uno de los golpes más duros que me he llevado porque don Carlos venía hasta mi casa, era mi amigo. Era un excelente alcalde, un buen ser humano”, dijo Fonseca.

Doña Heidy Arce (izquierda) y doña Laura Gómez, compartieron muchos años con don Carlos. Cortesía. (Cortesía)

Gabriela Madrigal es la directora urbana de la muni tibaseña, ella nos comentó: “Don Carlos lo retaba a uno todos los días a ser mejor, a no rendirse, a dar lo mejor por la comunidad, a ser mejor profesional. Gracias a eso hicimos un excelente equipo en toda la municipalidad”.

[ Esposa del alcalde de Tibás: “Agradecemos todas las oraciones” ]

Fernando López, trabajador municipal, agregó: “Hace un año partió uno de los seres más inteligentes, más trabajadores que he conocido en mi vida. Don Carlos para mí fue un ejemplo a seguir. Trabajamos todos los días esperando seguir su legado”.

Una foto de don Carlos en su proyecto estrella, el estadio municipal de Tibás. Cortesía. (Cortesía)

José Cojal, periodista de la muni, recordará siempre la alegría y el carisma de don Carlos.

“Fue un ser humano que amaba Tibás, que lo daba todo, que lo querían todos. Pueden pasar los días y los años que aquí en el cantón de Tibás siempre lo vamos a extrañar”, aseguró.

Este lunes 16 de mayo, a las 6 de la tarde, en la iglesia San Bruno en Colima de Tibás, se realizará una misa para conmemorar el primer aniversario de la partida de don Carlos.