A viejita no le pusieron la tercera vacuna contra el covid-19 solo porque se le perdió el carné

Don German Brenes está indignado por todo el proceso que él y su esposa, doña Flor Angulo, tuvieron que vivir en enero para que a ella le pusieran la tercera vacuna contra el covid-19.

Ellos viven en La Florida de Tibás y el 5 de enero fueron a la clínica Coopesain, en ese mismo cantón, para que les pusieran el refuerzo del medicamento, pero la cosa no salió muy bien que digamos.

Doña Flor tiene 86 años y ya no puede movilizarse sola, por lo que don German, de 90, la acompaña a todo lado. Ese día, cuando los viejitos llegaron al centro de salud, a los dos les pidieron el carné de vacunas, él lo llevaba, pero ella no porque se le perdió, ahí empezó todo el problema.

Don German siempre acompaña a su esposa a todas las citas médicas. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“Yo les dije a los trabajadores de la clínica que mi esposa y yo siempre nos vacunábamos juntos, entonces las fechas de la primera y segunda vacuna de ella son las mismas que las mías, pero no me escucharon y dijeron que teníamos que solicitar un dictamen médico en el que se verificara que efectivamente ya tenía las primeras dos vacunas.

“Tuvimos que llenar un formulario, ir a comprar unos timbres al banco de Costa Rica, solo en eso se nos fueron como cuatro días. Al final nos dieron la certificación y el 11 de enero llevé a Flor a la Universidad Hispanoamericana y la vacunaron”, contó el tibaseño.

Un hijo de la pareja, quien es abogado, les dijo a los papás que no le parecía la forma de actuar de la clínica y puso un recurso de amparo para demostrar su descontento y sentar un precedente.

“Yo sé que la Sala Constitucional se pronunció a nuestro favor. Pero cuando respondió ya habían vacunado a mi esposa, yo espero que la resolución sirva para que no se den casos como el de mi esposa.

“Ya a esta edad a uno le cuesta movilizarse, estar saliendo a comprar timbres y esas cosas, por algo que no era necesario, siento que los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social deberían ser más considerados y facilitar las cosas en lugar de complicarlas. Pasan haciendo campañas para pedirle a uno que se vaya a vacunar, pero cuando uno va le pasan estas cosas”, manifestó don German.

La Caja pide a la gente que se vaya a vacunar, pero en este caso más bien puso peros. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Mal procedimiento

Al conocer el reclamo, los magistrados de la Sala Constitucional llamaron a cuentas a Eddy Manuel Salas Chaves, director de la Clínica Integrada de Tibás y le preguntaron el porqué actuaron así, él aseguró que ese procedimiento es el que se sigue cuando alguna persona llega a vacunarse sin el carné.

El jerarca explicó que en una reunión virtual, efectuada el jueves 11 de noviembre del 2021, coordinada y dirigida por el Equipo de Supervisores Regionales de Enfermería de la Dirección Regional Central Norte de la Caja, se les comunicó que cuando llegara una persona por el pinchonazo contra el coronavirus sin el carné, se debía confeccionar una certificación sobre su estado de vacunación.

“Con este marco queda claro que la solicitud de este requisito no fue ideada por nosotros, que fue implementado no solo en esta área de salud y que este trámite no era opcional para la implementación en nuestro centro o en cualquier otro centro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, de no haberlo implementado, se hubiera entrado en conflicto con las autoridades de la institución (Dirección Regional de Servicios Central Norte), de la cual dependemos en forma jerárquica”, declaró el director de la clínica.

Los magistrados también pidieron una respuesta sobre el hecho a la Red de Enfermería de la Dirección de Red Integrada de Prestaciones de Servicios de Salud Central Norte y ahí detallaron:

“Lo anotado por el director médico, el Dr. Eddy Salas Chaves, es total y completamente incorrecto, en ningún momento se ha girado ninguna instrucción, ni mediante reunión ni mediante ningún otro medio, en la cual se haya mencionado o indicado que la presentación del carné sea un requisito para la aplicación de las respectivas vacunas, prueba de eso es la grabación del 11 de noviembre de 2021, en la cual nunca se dijo que una vacuna queda sujeta a la presentación del carné y mucho menos que antes de aplicar una vacuna deba disponerse de un certificado médico timbrado que indique un estado de vacunación.

Los magistrados le dieron la razón a la pareja de vijietos. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Todo lo mencionado en la reunión es en relación a la reposición del carné para el usuario cuando este requiere del mismo para algún asunto de trabajo, salida del país o similar, pero es absolutamente incorrecto haber establecido localmente como requisito la presentación del carné previo a una vacunación, nunca se hizo esa aseveración en la reunión”, se lee en la resolución del recurso.

A los magistrados les quedó también muy claro que en el SIVA, que es uno de los módulos del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), se registran las vacunas que se aplican a cada ciudadano y para verificar cualquier dato al respecto, solo basta digitar el número de cédula de la persona para saber cuándo recibió los pinchonazos, por lo que en el caso de doña Flor, bastaba con revisar su expediente digital para corroborar que ya tenía la primera y segunda dosis de la vacuna anticovid y no hacer tanto alboroto, razones de sobra por las que les dieron la razón en el recurso de amparo.