Abuelita de 74 años cayó enferma debido al acoso telefónico originado por una deuda

Doña Olga María Villalta Castro es una abuelita, de 74 años, que está en cama debido al estrés que le causa el acoso telefónico que sufre todos los días para que pague una deuda.

Esta abuelita de Sabanilla de Montes de Oca no sabe leer ni escribir y fue engañada por un conocido que se la llevó a un comercio de electrodomésticos en el que también vende motocicletas.

El hombre la metió en un tremendo bejuco porque la engañó para que firmara como deudora de una moto, pero ella creía que iba como fiadora.

Por estos días doña Olga está en cama afectada por una bacteria. (Cortesía)

Su nieta, Ana Villalobos, explicó que la moto terminó costando casi 5 millones de colones a pagos.

El sujeto sí pagó, pero solo tres millones, así que todavía se deben 1.700.000, cifra que ha provocado el calvario de doña Olga y que la tiene enferma.

“Mi abuela está en una cama tirada toda enferma por culpa del acoso telefónico para que pague. No la dejan en paz, son muchas llamadas y varias veces al día. Como pasaba en un puro estrés ante tanta llamada se le bajaron las defensas.

“Como tenía las defensas bajas, le entró una bacteria y eso le ha provocado un decaimiento tremendo en la salud. Pasa llorando todos los días porque no sabe qué hacer, la llaman para amenazarla, le dicen que si no paga le van a quitar la casa y que va a tener que dormir en la calle”, explica la nieta.

Lo peor es que el asunto se ha extendido a toda la familia, ya que las llamadas de acoso no solo han sido para la abuelita, sino también para otros familiares, incluso lejanos, que viven en Orotina, y que no tienen ninguna vela en el entierro.

“Mi abuelita les ha dicho que ella quiere pagar, que no quiere quedar mal, pero no puede pagar tantísimo dinero mensual como el que ellos quieren. Ella tiene una pensión de 82 mil colones al mes y solo puede pagarles 20 mil al mes, pero no le aceptan eso.

“Ha sido imposible lograr un arreglo de pago con ese negocio porque quieren 110.400 colones al mes como arreglo de pago y eso es imposible para mi abuela o los que vivimos con ella. A mí me da miedo que mi abuelita se muera de tanto estrés”, dice con mucho dolor la nieta.

Nosotros sabemos cuál es el comercio de electrodomésticos y le hicimos la consulta sobre este caso, pero todavía no responden.

La abuelita era todo un roble antes del acoso que sufre por la deuda. (Cortesía)

Debe pagar, pero sin acoso

Hablamos con Stephanie Portuguez, asesora legal de la Defensoría de Apoyo al Deudor (DEFADE), quien nos aclaró que un deudor y un fiador tienen la misma responsabilidad en cantidad y calidad, por lo que si el deudor no paga, el fiador debe asumir. La gente debe entender, advirtió la especialista, que no se es menos responsable de una deuda por ser fiador; cuando el deudor deja de pagar, el fiador está obligado a pagar la deuda, sea el monto que sea.

Otro punto que nos aclaró es que la pensión de 82 mil colones de doña Olga no se la pueden tocar, es inembargable, así que por ahí la abuelita puede estar tranquila, ya que ese era otro de sus miedos, ya que la amenazaban con embargarle la pensión.

Sobre el acoso telefónico que sufre a diario la señora, Portuguez comentó: “Es normal que estas agencias de cobranza o gestionadoras de cobro se comuniquen previamente con el deudor para llegar a un acuerdo, pero esto nunca puede ser usado como herramienta para el hostigamiento.

“En las últimas semanas, el acoso por deudas se ha convertido en un problema cada vez más común por parte de los costarricenses y esto es una práctica ilegal, ya que, el Reglamento para Tarjetas de Crédito y Débito, creado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es claro”.

Con respecto a que el acoso también afecta a familiares lejanos, agregó: “Las entidades financieras, abogados, gestores o agencias de cobranza, para llevar adelante las gestiones de cobro, deberán hacerlo directamente con el deudor y sus fiadores.

“No se podrá realizar dicha gestión con personas distintas a las ya indicadas. Tampoco podrán utilizar prácticas de acoso y hostigamiento para el cobro de deudas”.

La nieta nos contó que la propiedad donde vive su abuelita ya fue repartida entre los hijos y que doña Olga se dejó el usufructo. Ante esto, la asesora legal de DEFADE nos dice que sobre esa propiedad no se podrá hacer ningún embargo, solo una anotación, para que no pueda ser vendida.

Por favor, analice bien antes de hacerse de una deuda o fiar a alguien, porque se puede meter en un problemón. (Shutterstock)

Con respecto a un posible arreglo de pago, Portuguez comentó que este es en beneficio a favor de a quien le deben y no del deudor, por eso sí es válido que le pidan a la abuelita más de cien mil colones mensuales como arreglo.

Si usted está viviendo una situación de acoso puede llamar al 7088-2110, para que la gente de DEFADE analice su caso.

