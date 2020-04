“El saber de su partida fue muy triste, pero sé que ahora no sufre. Soy asmática y si me contagiara del virus, me iría con mi nieta y mi esposo, no me preocupa esto, pero si me asusta ver como sufren las personas contagiadas, no lo soportaría”, añadió la señora, quien vive en La Garita de Alajuela.