Acoso laboral en Costa Rica: “Mi jefa trató de poner en mi puesto a otra persona porque yo tenía cáncer”

Un vecino de Desamparados todavía siente impotencia al recordar que hace unos años sufrió de malos tratos y hasta discriminación por parte de una de sus superiores en el trabajo; es decir, sufrió de acoso laboral.

El hombre, quien prefirió no revelar su nombre, porque el tema no le es nada grato, contó que él trabajó en un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social durante 42 años y que en varios periodos el acoso estuvo presente.

LEA MÁS: Persona que borró archivos de computadora de sospechoso de caso Barrenador se le metió al tren

“Recuerdo que tuve un jefe que siempre estaba de mal humor, y cuando uno le pedía un permiso para llevar un hijo al hospital o algo así, era un problema, hasta cuando uno pedía vacaciones se enojaba y lo trataba mal.

En Costa Rica no hay un a ley contra el acoso laboral. (Archivo)

“Años después tuve otra jefa que le gritaba a todo el mundo. En una ocasión, participé por un ascenso y gané el concurso; cumplía con todos los requisitos, pero me enfermé de cáncer y estuve incapacitado unos meses. Mientras yo no estaba, ella trató de poner en mi puesto a otra persona porque yo tenía cáncer. El argumento era que de por sí yo me iba a morir. ¿Cómo cree que me podía sentir yo cuando me di cuenta de eso?, pero gracias a Dios, logré superar la enfermedad y luego de que me operaron y me pusieron quimioterapia, pude regresar a trabajar en el nuevo puesto”, recordó el hombre quien ya está pensionado.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves debería de aprender una gran lección de Carlos Alvarado

Acotó que tiempo después del acoso que recibió por parte de la mujer, otros colaboradores la acusaron en el departamento de Recursos Humanos del hospital, por lo que le abrieron un proceso y la suspendieron, ya que comprobaron el mal trato que le daba a los trabajadores.

“Hay empresas que se preocupan por atender estos casos, pero hay otras que no, ignoran las denuncias de acoso laboral, por eso urge que haya una ley que regule todo eso”, aseguró.

En Costa Rica no hay una ley que regule o castigue el acoso laboral

Aunque parezca mentira, Costa Rica se ha quedado muy rezagada en el tema del acoso laboral; con decirle que no existe una ley que lo prevenga, lo regule o lo castigue.

Los trabajadores dependen de los reglamentos internos para evitar el acoso laboral. (Archivo)

El abogado Eric Briones, experto en temas laborales, acaba de sacar un libro, precisamente, sobre el “mobbing”, que es un tipo de acoso laboral que tiene un patrón de comportamiento repetitivo, el cual degrada el ambiente de trabajo y pone en peligro la estabilidad del empleo de la víctima.

Luego de dos años de investigación Briones publicó “El mobbing en Costa Rica”. Él asegura que nuestro país ocupa el tercer lugar del continente en cuanto a este mal, superado solo por Uruguay y Ecuador.

LEA MÁS: Le contamos lo que usted no vio de la inmensa bandera patria que adornó la piedra de Aserrí

En la publicación, el abogado detalla que el 45% de las víctimas de acoso laboral en nuestro país pertenecen al sector público, mientras que el 55% corresponden al sector privado. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 583 millones de personas han sufrido acoso laboral.

Desde 2011, la Caja Costarricense de Seguro Social ha hecho más de cinco mil boletas de incapacidad debido a este tipo de acoso, lo cual representa un costo cercano a los ¢743 millones.

Briones afirma que el país está urgido de una ley que regule y sancione el acoso laboral.

Los abogados dicen que urge una ley para regule este mal. (Archivo)

Urge una ley que respalde al trabajador que sufre acoso laboral

El abogado Boris Acosta coincide con Briones y señala que es necesario que en Costa Rica se establezca una ley contra el acoso laboral.

“Costa Rica carece de una legislación general para el tema del acoso laboral. Se ha normalizado que ese tipo de acoso sea normado por los reglamentos internos de cada empresa o institución. El regulador más fuerte que tenemos en este tema es el Ministerio de Trabajo, que tiene también un reglamento al respecto, pero lo que debería haber es una ley”, manifestó Acosta.

LEA MÁS: ¿Rodrigo Chaves de diputado? Presidente aclaró si renunciaría a la presidencia para buscar una curul

El abogado dice que es muy común que las personas que tienen una posición jerárquica se sientan con el derecho de tratar mal a sus subalternos.

“Esto ha ido provocando un deterioro en la salud mental de los trabajadores. Carecemos de legislación laboral que controle el tema del acoso y garantice a las personas no sufrir de este tipo de condición”, dijo el experto.

Ante la falta de ley, muchas veces los trabajadores prefieren seguir sufriendo antes que presentar una denuncia, porque sienten los reglamentos débiles, y saben que muchas veces las denuncias no llegan a nada, y más bien reciben represalias por haber denunciado.

El acoso laboral causa muchas incapacidades por la afectación a la salud mental. (Shutterstock)

Boris dice que, actualmente, quienes acuden al Ministerio de Trabajo a denunciar que son víctimas de acoso, encuentran en esa institución una especie de mediador que trata de solucionar el problema y conciliar, pero hasta ahí.

Ahora bien, si se llegara a aprobar una ley esta podría incluir garantías, como el establecimiento de un procedimiento específico para procesar las denuncias de acoso laboral, sanciones a las personas que cometan acoso laboral, sanciones a las empresas que no actúen ante tipo de denuncias, indemnizaciones a las víctimas de acoso laboral y protección a las personas que denuncien para evitar represalias, entre otras cosas.

En la Asamblea Legislativa se han analizado cinco proyectos de ley relacionados con el tema, de los cuales dos se han desechado por inconsistencias.

El más reciente llegó al Congreso en el 2020 y es el que más suena para convertirse en ley; sin embargo, hay fracciones legislativas que no le han dado la importancia debida al asunto y por eso la iniciativa no ha llegado al plenario legislativo.