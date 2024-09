Le contamos lo que usted no vio de la inmensa bandera patria que adornó la piedra de Aserrí entre el 14 y el 15 de setiembre gracias a una iniciativa de un medio de comunicación aserriceño.

Lo que les vamos a contar es una historia que se hizo viral en la vida real y también en redes sociales. Cientos de aserriceños y personas de todo el país compartieron las fotos de la piedra de Aserrí adornada con la bandera de Costa Rica y nosotros nos hicimos una pregunta ¿cómo fue que adornaron con telas tricolores semejante piedrota?

En esta ocasión, todos los caminos nos llevaron a Aserrí, específicamente a la casa de un aserriceño de la pura cepa, Fabián Alvarado Picado, quien nació, se crió y vive en Cinco Esquinas de Aserrí. Si tiene dudas sobre las raíces de este aserriceño, le agregamos que el papá, don Manuel Alvarado Barboza, jugó con el Aserrí FC.

Fue Fabián, periodista de profesión y director del medio de comunicación aserriceño, La Potente (radio y televisión por Internet), quien nos contó lo que no se vio de la bandera en la piedra aserriceña, de hecho, él fue el de la idea.

La trepada con la tela no fue nada fácil porque cuesta arriba todo pesa el triple. (Cortesía)

“A comienzos de este año me quedé viendo la piedra de Aserrí y pensé en que sería muy bonito vestirla con la bandera de Costa Rica para el 15 de setiembre. A partir como de marzo, junto a los 16 colaboradores que tiene La Potente, empezamos a darle forma a esa idea.

“No era un reto fácil porque la piedra de Aserrí mide 50 metros de largo, lo que significaba seis pedazos de tela de 50 metros de largo (el rojo es doble). Poco a poco se fue consolidando la idea, se acercaron patrocinadores y se logró el objetivo de comprar las telas, pero eso solo fue el principio”, recordó el aserriceño.

Cuesta arriba

Una semana antes del 15 de setiembre subieron por primera vez para analizar toda la logística. Llevaron un rollo de tela para ver si estiraba bien y por dicha todo salió perfecto, pero como subieron por la tarde les llovió demasiado y el barreal era enorme, por eso decidieron hacer todo lo siguiente en la pura mañana.

Todos los de La Potente se quedaron a dormir en el cerro Aserrí del 14 al 15 de setiembre y de suerte no les salió la bruja Zárate. (Cortesía)

Después de diferentes averiguaciones se decidieron por usar tela sonata, que es ideal porque es resistente flexible.

Este video del drone fue realizado por el aserriceño Ricardo Arce

Fueron 300 metros de tela para la patria: azul, blanco, rojo (doble), blanco y azul. Les pusieron bambú en 6 bordes para que a la hora de colgarla se quedara tilinte completamente. Cada pedazo de tela fue de 50 metros de largo por metro y medio de ancho.

Llegó el 14 de setiembre y ahora sí que comenzó lo difícil para la gente de La Potente que subió a la piedra de Aserrí porque esa subida es bien dura, eso sí, lo hicieron a las 8 de la mañana.

Los que subieron fueron: Mario Vargas, Karen Zúñiga, Roberto Carballo, Mercedes Morúa, Fiorella Marenco, Jeremy Marín, don Miguel Garro (el dueño del caballo), Yanory Morales, Wilson Marín, Max Sequeira, Juliana Villegas y, por supuesto, Fabián.

Don Miguel ayudó con su caballito y hasta 200 metros antes de la piedra fue este quien cargó los rollos de tela, cada uno pesaba 15 kilos. Esos 200 metros tocó echárselos al hombro la tela y llegar al borde de la piedra.

“No fue nada fácil. Ya cuando uno llega al borde de la piedra es peligroso, por eso usamos arnés como seguridad. Todo fue hecho en coordinación con Bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública para evitar problemas.

La palmaron

“Todos los que subimos armamos un campamento y nos quedamos a dormir del 14 al 15 de setiembre. Llevamos guitarra y cantamos, prendimos fogata y la pasamos muy bien. La piedra se adornó con la bandera tica del 14 de setiembre a la 1 de la tarde hasta el 15 a las 2 de la tarde”, recordó Fabián.

Vean nada más lo hermosa que lució la piedra con la bandera tica. (Cortesía)

-Estando en el puro cucurucho de la piedra de Aserrí toda una noche ¿no les dio miedo la bruja Zárate?

“Vieras que no, incluso, la visitamos en su cueva, porque arriba hay una cueva que se dice es donde ella vive, pero no, no nos asustaron en la madrugada, fue una noche tranquila.

“Creo más bien que la bruja Zárate estaba contenta porque le adornamos la piedra y por eso no se apareció”, aseguró el director de La Potente.

Don Miguel y su caballo ayudaron demasiado a cargar las telas. (Cortesía)

Para el otro año ya está caminando el proyecto para repetir la idea, eso sí, esperan invitar a 10 vecinos aserriceños para que vivan y disfruten la experiencia tan patriótica y que tanto gustó en todo el país.