El reconocido actor estadounidense Mark Ruffalo se pronunció sobre la retención de la abogada italiana Francesca Albanese de parte del Gobierno de Costa Rica.

En su cuenta de X, el actor que le da vida a Hulk en las películas “The Avengers” cuestionó el accionar de las autoridades ticas con Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

Francesca llegó al suelo costarricense el jueves para recibir un doctorado honoris causa por parte del Consejo Universitario de la UCR.

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Francesca Albanesa fue retenida por el gobierno el jueves anterior, cuando llegó al aeropuerto Juan Santamaría. (DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP)

El acto se llevó a cabo este viernes, de manera virtual, mientras la abogada europea permanecía en el aeropuerto Juan Santamaría.

“Una persecución”

Este fue el mensaje de Mark Ruffalo, quien compartió el que Albanese publicó ayer en sus redes sociales.

“Esto debería ser un incidente internacional. Están reteniendo a una persona que ha informado sobre el genocidio de Israel para las Naciones Unidas. Han dicho que la retienen por ser ‘parte de actividades terroristas‘.

This should be an international incident. They are holding a person who has reported on Israel’s genocide for the United Nations. They have said they are holding her for being “part of Terrorist activities.” This is nothing more than a persecution of people exposing Israel’s… https://t.co/pjKC1ku6nc — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 27, 2026

“Esto no es más que una persecución de las personas que denuncian los crímenes de guerra que Israel sigue cometiendo. Debemos luchar colectivamente contra estas acciones.

“El acusado criminal de guerra Netanyahu y sus matones y cómplices deberían ser quienes estén detenidos en cualquier país libre del mundo por el que intenten transitar. No las personas que destapan sus crímenes. Hagan ruido. Denle a me gusta, comenten y compartan”.