Pese a estar retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, la relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, cumplió su palabra.

Este viernes, por medio de una videollamada, dio su discurso tras recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Lo que pocos esperaban era un mensaje tan directo y cargado de simbolismo para los costarricenses. Sentada en el suelo de la terminal aérea, la jurista italiana le habló de frente al país y hasta citó el Himno Nacional.

Francesca Albanese, no dejó que la callaran y dio un fuerte y emotivo mensaje sentada en el piso del aeropuerto Juan Santamaría. (AFP)

La ironía de hablar desde el aeropuerto Juan Santamaría

Albanese arrancó su intervención recordando que ayer se le negó el ingreso a Costa Rica bajo el argumento de que su presencia pondría en riesgo la seguridad pública. Sin embargo, señaló la gran paradoja de estar dando su discurso precisamente en ese lugar.

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“Resulta paradójico que sea precisamente desde este aeropuerto que lleva el nombre de Juan Santamaría, héroe nacional que murió defendiendo la independencia de Costa Rica frente al imperialismo estadounidense, desde donde hoy les hablo de justicia, de libertad y resistencia”, expresó.

Incluso, se animó a citar una frase que todos los ticos conocemos de memoria: “Queremos ser libres”, dice el Himno Nacional de Costa Rica. Como quiso ser libre, Juan Santamaría.

La relatora de las Naciones Unidas mencionó frases del himno de Costa Rica. (Facebook de Víctor Madrigal)

Indignada por las acusaciones de terrorismo

La funcionaria no ocultó su molestia por los señalamientos que han circulado en su contra. Aunque mencionó que se especula que el bloqueo responde a las sanciones que le impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, dejó claro que lo que más le indigna son las versiones que la ligan con actos terroristas.

“Me indigna profundamente que el Gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo”, afirmó con firmeza.

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Además, advirtió de que las autoridades deberán rendir cuentas: “El Gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un Estado de derecho”.

Pese al mal trago en su primera visita a Centroamérica, Albanese agradeció el enorme cariño de ciudadanos, activistas, académicos y su compañero, el exrelator de la ONU, Víctor Madrigal, quien la ha acompañado desde anoche.

Este fue el Honoris Causa entregado a Francesca Albanese. (Rafael Pacheco)

El llamado a Costa Rica: “Aprobar el TLC con Israel sería una vergüenza histórica”

Uno de los momentos más fuertes de su discurso llegó cuando le habló directamente a la historia de Costa Rica. Recordó que en 1949 se abolió el ejército para invertir en paz, que en 2006 el expresidente Óscar Arias trasladó la embajada de Jerusalén a Tel Aviv y que en 2008 fuimos de los primeros países en Latinoamérica en reconocer al Estado de Palestina.

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Sin embargo, lamentó que hoy Costa Rica corra el riesgo de darle la espalda a ese legado al estar a punto de sellar un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.

“Aprobar definitivamente el tratado de libre comercio en la Asamblea Legislativa sería una vergüenza histórica y, además de suponer una renuncia a los principios morales, iría frontalmente contra las obligaciones de Costa Rica en virtud del derecho internacional”, sentenció.

La gente aplaudió de pie el discurso de la italiana. (Rafael Pacheco)

Dolorosas cifras en Gaza y Cisjordania

Aunque agradeció el homenaje de la UCR, Albanese aclaró que no es momento de celebrar mientras la población palestina vive un infierno.

Para dimensionar la tragedia ocurrida desde octubre del 2023, la relatora compartió números desgarradores:

- Más de 74.000 palestinos han sido asesinados en Gaza, incluidos más de 21.000 niños y niñas.

- Más de 40.000 menores han perdido al menos a uno de sus padres y más de 11.000 han sufrido heridas que les han cambiado la vida.

- En Cisjordania, solo el mes pasado se registraron más de 467 ataques violentos de colonos y, en lo que va del 2026, más de 5.000 palestinos han sido desplazados.

“Si guardáramos un solo minuto de silencio por cada niño palestino asesinado en Gaza, estaríamos en silencio más de 14 días y 14 noches. Si hiciéramos lo mismo por cada palestino asesinado, nuestro silencio duraría más de 51 días”, relató con crudeza.

Francesca Albancese logró dar su discurso desde el aeropuerto Juan Santamaría

Un cierre entre aplausos y gritos de “¡Viva el pueblo!”

Al despedirse, Francesca Albanese pidió a la comunidad universitaria y al país sostener juntos la antorcha de la justicia, cerrando nuevamente con un guiño a la identidad tica: “Los palestinos quieren ser libres, no siervos menguados”.

Sus palabras desataron una lluvia de aplausos y gritos de “¡Bravo!” y “¡Viva el pueblo!” en el auditorio universitario.