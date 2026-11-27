Costa Rica amaneció en el ojo del huracán a nivel mundial por un hecho que tiene a muchos con la boca abierta.

Este jueves, las autoridades retuvieron en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

¿La razón? Según la Dirección General de Migración y Extranjería, contra la jurista italiana existe una supuesta alerta internacional relacionada con terrorismo, aunque las autoridades no dieron mayores detalles de dónde salió ese aviso.

Lo que hizo Costa Rica con Francesca Albanese, la relatora de las Nacionales Unidas, es algo nunca antes visto. (AFP)

Ante esta delicada situación, la funcionaria permanece en la terminal aérea a la espera de que la Sala Constitucional resuelva un recurso de hábeas corpus presentado a su favor.

LEA MÁS: Óscar Arias se mandó como pocas veces y usó palabras muy fuertes contra el Gobierno por la retención de Francesca Albanese

Durísimo recado al director de Migración

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Francesca Albanese aseguró que los únicos dos países que le tienen prohibido el ingreso son Israel y Estados Unidos.

Además, la relatora le envió un mensaje directo y sin rodeos al director de Migración, Omer Badilla, exigiéndole cuentas por las acusaciones en su contra.

“Señor director, ocupar un cargo público no otorga impunidad. Hacer señalamientos infundados sobre supuestos vínculos con actos terroristas, como usted ha dicho de mí, es extremadamente grave. Si tiene pruebas, tendrá que presentarlas; si no las tiene, deberá responder por sus palabras”, sentenció la funcionaria.

Así rindió su mensaje Francesca Albanese para recibir el doctorado Honoris Causa otorgado por la UCR. (Facebook)

“El prestigio de Costa Rica está por el suelo”

Para entender la gravedad de lo que está pasando, conversamos con Carlos Murillo, politólogo, experto en relaciones internacionales y catedrático universitario, quien no dudó en calificar esto como el hecho “más insólito” en la política exterior del país desde 1945.

Incluso, Murillo aseguró que en los 200 años de historia patria nunca había ocurrido algo de esta naturaleza, pues contradice toda la tradición de un país que desde el siglo XIX se ha caracterizado por defender el derecho internacional y los derechos humanos.

LEA MÁS: Gobierno de Costa Rica le impide el ingreso a Francesca Albanese, quien vela por la población de Palestina

El experto recordó que Costa Rica es miembro fundador de la ONU y que hasta el 2022 fue uno de los principales defensores de las acciones de ese organismo. Por eso, impedirle el ingreso a una de sus funcionarias viola acuerdos internacionales y nos deja muy mal parados ante el mundo.

“Sin duda hoy el prestigio de Costa Rica está por el suelo y todos los medios internacionales ya lo están cuestionando. Ya Naciones Unidas manifestó que hay una gran preocupación por la actitud de Costa Rica”, señaló Murillo.

La UCR hizo la ceremonia de entrega como estaba prevista. (Rafael Pacheco)

¿De dónde salió esa alerta?

Otro punto que encendió las alarmas del politólogo es la falta de transparencia del gobierno. Según Murillo, esta decisión no parece ser propia del país, sino que estaría “subordinada a otro tipo de intereses”.

Además, cuestionó que se hablara de una alerta internacional sin explicar quién la emitió. “¿Interpol? ¿Naciones Unidas? ¿Algún gobierno aliado de Costa Rica fue el que emitió? Porque decir que existe una alerta internacional, pero no indicar cuál es la fuente, eso todavía desprestigia más la posición de Costa Rica”, advirtió.

Para el catedrático, lo más grave es el mensaje que se le envía al planeta: “Significa que le está diciendo al mundo que los funcionarios diplomáticos de Naciones Unidas son terroristas y amenazan la seguridad de Costa Rica”.

Murillo también calificó el hecho como una “vergüenza”, especialmente cuando el país dice apoyar la candidatura de una costarricense a la secretaría general de la ONU —algo que el experto dijo cuestionar— y ahora frena a una invitada que venía a un acto público anunciado desde hace mucho tiempo.

La relatora especial de las Naciones Unidas dice que Migración deberá dar explicaciones. (AFP)

La UCR no echa para atrás el reconocimiento

Precisamente, el motivo por el cual la jurista italiana viajó a suelo tico fue para recibir el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Pese a la cuestionada detención en el aeropuerto, la casa de enseñanza dejó claro que la actividad sigue en pie. Mediante un breve comunicado, el Consejo Universitario (CU) afirmó que la UCR “mantiene firme su compromiso con la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y el intercambio plural de ideas”.

“En coherencia con estos principios, el CU continúa con la ceremonia solemne de entrega del Doctorado Honoris Causa a la jurista Francesca Albanese, distinción que reconoce su destacada labor en la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional”, concluyó la institución.

De hecho, Teresa, la asistente de Albanese que sí pudo ingresar al país, fue quien recibió el reconocimiento en sustitución de la relatora de la ONU.