Óscar Arias, expresidente de la República, explotó contra el Gobierno y envió un mensaje como pocas veces lo ha hecho.

Arias mostró su gran molestia por la retención de la abogada italiana Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

El expresidente Óscar Arias explota contra el Gobierno por la retención de relatora de las Naciones Unidas. (Captura de Pantalla)

Ella llegó a Costa Rica este jueves para recibir un doctorado “honoris causa” que le será otorgado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, pero cuando llegó al aeropuerto Juan Santamaría, en Migración le dijeron que no podía ingresar al país porque tenía una alerta migratoria.

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“Hace 40 años nos opusimos a la política belicista de Washington para Centroamérica con valentía e hidalguía. Hoy, nuestros líderes políticos llevan cuatro años y medio sin gastar zapatos porque solo saben andar de rodillas.

Francesca Albanese llegó a Costa Rica el jueves, pero no le permitieron ingresar al país. (AFP)

“Hace 40 años le dimos dignidad a nuestro país. Hoy, nos han convertido de nuevo en una República bananera. Recibimos órdenes de los Estados Unidos y a cambio la embajada norteamericana nos paga nuestra humillante obediencia eliminando las visas que nuestro mandatario les solicita. ‘Servilismo’ es el nombre de nuestra política exterior. Perdone doña Francesca”, publicó el exmandatario.