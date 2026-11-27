La abogada italiana Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, se pronunció sobre su retención en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La experta llegó a nuestro país este jueves para recibir un doctorado “honoris causa” que le será otorgado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y fue esta institución de educación superior la que confirmó el impedimento de ingreso de la especialista.

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Francesca Albanesa, relatora de la ONU para Palestina fue retenida en el aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Instagram Francesca Albanese. ( Foto: Instagram Francesca Albanese. /Foto: Instagram Francesca Albanese.)

A través de su cuenta de Instagram, Albanese publicó un mensaje en el que confirmó que se encuentra en la terminal aérea internacional.

Potente mensaje

Este fue el texto que compartió Albanese:

“Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas los confines.

“(Saludos desde el aeropuerto de Costa Rica)”.

El Consejo Universitario de la UCR informó lo siguiente:

“La Universidad de Costa Rica informa que la Dirección General de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Juan Santamaría, está impidiendo el ingreso a territorio nacional a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, quien mañana viernes 27 de noviembre tiene previsto recibir el título de doctora ”honoris causa" de nuestra Institución.

“Lamentamos profundamente esta situación, estamos realizando las averiguaciones pertinentes y les mantendremos informados al respecto.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de cátedra, el intercambio de ideas y la vocación humanista que históricamente ha caracterizado a la academia costarricense”.