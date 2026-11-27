La historia de la retención de la relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, le da la vuelta al mundo y pone a Costa Rica en el centro de las críticas.

En una entrevista telefónica con el medio colombiano Caracol Radio, la jurista italiana habló sin pelos en la lengua desde la terminal aérea y describió este episodio como la “mayor humillación” que ha vivido durante su labor.

Albanese, quien llegó al país este jueves, invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir un doctorado honoris causa por su trabajo en derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, contó que la situación ha sido absurda desde el primer minuto.

Francesca Albanese reveló detalle a detalle lo que ha vivido durante su retención en el aeropuerto Juan Santamaría. (AFP)

Una noche en una silla y con vigilancia constante

Lo que más impacta de su relato es el trato que asegura estar recibiendo tras aterrizar en suelo tico después de un agotador viaje de 20 horas.

Según contó a la emisora colombiana, las autoridades le propusieron pasar la noche en una especie de celda o habitación de detención, pero ella se negó rotundamente.

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“He pasado mi noche sobre una silla en el aeropuerto y después de 20 horas de viaje nadie se manifestó del gobierno. Es muy lamentable, es una vergüenza absoluta la manera de este gobierno de portarse frente a una relatora especial”, expresó con evidente indignación.

Además, denunció que, en la práctica, se siente detenida: tiene personal de seguridad encima todo el tiempo y las autoridades le quitaron su documento de viaje. “No tengo mi pasaporte, lo tienen ellos”, reveló.

La UCR mantuvo la ceremonia de la entrega del reconocimiento para la abogada italiana. (Rafael Pacheco)

No aceptó que la deportaran a Francia

La relatora explicó cómo empezó todo al llegar a la oficina de Migración. Primero, los oficiales tuvieron un problema con el sistema y, apenas 15 minutos después, le entregaron un acta de rechazo alegando un problema de seguridad.

De inmediato, intentaron deportarla a Francia, país del que procedía su vuelo, pero ella se plantó firme y se negó.

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“Yo no estoy haciendo turismo aquí. Me invitaron hace muchos meses y por una ceremonia oficial muy importante”, recalcó Albanese, quien agradeció la fuerte movilización de la UCR, abogados y la sociedad civil.

Ante los señalamientos sobre supuestos vínculos con actos de terrorismo —los cuales fueron mencionados en redes sociales por el director de Migración, Omer Badilla, y otras figuras políticas— la funcionaria exigió que le respondan con pruebas.

La relatora de las Naciones Unidas dio su discurso por medio de una videollamada. (Rafael Pacheco)

Seguirá adelante, aunque sea desde el aeropuerto

Albanese confirmó que la tarde del jueves la Sala Constitucional ordenó al gobierno no obligarla a salir del país, mientras espera que se resuelva su ingreso.

“Si no me dejan entrar en el país, yo voy a participar en la conferencia desde el aeropuerto” (y así lo hizo este viernes por la mañana al dar su mensaje ante la UCR por videoconferencia).

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¿Presión de Estados Unidos o de grupos proisraelíes?

Al ser consultada por el medio de comunicación colombiano sobre si este bloqueo es un acto de solidaridad del Gobierno costarricense con Israel y Estados Unidos, la relatora dijo no tener certeza, pero puso dos posibles explicaciones sobre la mesa:

- Sanciones estadounidenses: señaló que Costa Rica tiene acuerdos de intercambio de información con Estados Unidos, país que la incluyó en la lista de sanciones de la OFAC por haber documentado un genocidio y la complicidad de Estados y empresas privadas. Según ella, podrían estar aplicando esa lista de forma extraterritorial.

Ella rindió su mensaje sentada en el piso del aeropuerto. (Facebook de Víctor Madrigal)

- Presión política: Mencionó que también podría existir presión de grupos proisraelíes, recordando que el actual gobierno se ha mostrado muy favorable al libre comercio con Israel.

Pese a las diferencias que puedan existir, Albanese fue tajante: “El gobierno puede criticar cuanto quiera mi trabajo, puede no estar de acuerdo con mi conclusión, pero no puede mentir, no me puede insultar y no me puede maltratar”.

“Lo han hecho a último momento para hacer daño”

Para la jurista, el argumento de que la retención fue sorpresiva no tiene sentido. Aseguró que el Gobierno de Costa Rica sabía de su visita desde hace meses, tanto por medio de la UCR como por los canales oficiales y la Embajada de Costa Rica en Ginebra.

“Todo estaba listo. Lo han hecho a último momento, yo creo que para hacer daño,” lamentó. En su opinión, las autoridades pensaron que sería fácil deportarla rápido y que el escándalo pasaría pronto.

Todos los que participaron en la actividad mostraron su apoyo a relatora. (Rafael Pacheco)

Finalmente, Albanese calificó lo sucedido como una traición a la histórica tradición costarricense de respeto al derecho internacional, en un país reconocido como la capital de los derechos humanos y que incluso alberga la Universidad para la Paz de la ONU.

“Se aseguran de que tengo comida, que tengo para dormir, que tengo para beber? No se trata así a una persona”, concluyó la funcionaria, quien ya suma unas 20 horas en medio de esta tensa espera.