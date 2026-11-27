La Dirección de Migración y Extranjería se pronunció sobre la retención de la italiana Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

Albanese fue retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría este jueves, cuando venía a recibir un doctorado honoris causa, de parte del Consejo Universitario de la UCR, actividad que estaba programada para este viernes a las 9 a. m. en en la sede central de la universidad, en San Pedro.

LEA MÁS: La italiana Francesca Albanese se pronuncia con un potente mensaje sobre su retención en Costa Rica

Francesca Albanese fue retenida en el aeropuerto Juan Santamaría este jueves. Foto: Wikimedia Commons. (Wikimedia Commons/Wikimedia Commons)

Esto informó Migración

La Dirección de Migración y Extranjería informó que la retención de Albanese fue por seguridad nacional.

“Este jueves, oficiales de la Policía Profesional de Migración, bajo el amparo de los artículos 13 inciso 1) y 61 inciso 4) de la Ley General de Migración, aplicó el rechazo a una ciudadana italiana de apellido Albanese.

“Albanese intentaba ingresar al país en horas de la tarde proveniente de Francia, sin embargo, al contar con una alerta, se rechaza su ingreso, quedando a las órdenes de la aerolínea para gestionar su salida del país.

“Esta acción realizada por la Dirección General de Migración y Extranjería corresponde al resguardo de las medidas de seguridad nacional”.

El artículo 13 de la ley, en el inciso 1, dice:

“Autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de las personas extranjeras al país. Para dicho efecto, emitirá las directrices generales de visas de ingreso correspondientes”.

Por otro lado, el artículo 61, inciso 4, señala:

“Las personas extranjeras serán rechazadas en el momento en que pretendan ingresar al territorio nacional y, aunque gocen de visa, no se les autorizará el ingreso cuando se encuentren comprendidas en cualquiera de los siguientes supuestos:

“Cuando existan motivos fundados para considerar que su ingreso compromete la seguridad pública”.