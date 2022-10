Adulta mayor: “La fotografía me ha servido mucho”

Olga Zúñiga es una de las integrantes del club de fotografía de Tres Ríos en La Unión, cuyo objetivo es compartir y aprender cosas nuevas.

Doña Olga Zúñiga se encuentra muy orgullosa de ser parte de esta exposición. (JOHN DURAN)

Zúñiga trabajó como farmacéutica en la comunidad durante 38 años y mientras trabajaba nunca tuvo tiempo para unirse a este tipo de grupos. Sin embargo, cuando se pensionó varios conocidos que formaban parte del club la animaron a unirse.

“Empecé desde cero, no tenía ninguna experiencia, pero me ha servido muchísimo para aprender a sacar una buena foto, a focalizar y dejar la tendencia de centrar a las personas en el cuadro. También me ha enseñado a compartir, vivir buenos momentos y conocer distintos rincones del país”, explicó doña Olga, de 67 años.

La imagen que exhibe en el hospital Blanco Cervantes es un paisaje de Bahía Ballena, la cual tomó durante un paseo familiar en el 2020, una actividad que disfruta mucho.

En ella mezcló la montaña, el mar al fondo y el cielo que los cobija.

Es la primera foto que expone y dijo estar muy contenta y orgullosa de sí misma, al ver que algo que ella hizo puede ser apreciado por otros.



Los pacientes y sus acompañantes en el Blanco Cervantes podrán disfrutar la expocisión. (JOHN DURAN)

Ahora, con la experiencia vivida le recomienda a otros adultos mayores mantenerse activos.

“Cuando trabajaba no tenía tiempo para estas actividades y ahora más bien no me alcanza para estar en la casa, porque siempre ando en alguna actividad. También me gusta la natación, el bordado y el quilting, las cuales practico”, contó la vecina de Tres Ríos.

Lo importante es que no se quede estático en su casa sin hacer nada, busque algo que le guste y hágalo, eso le ayudará a tener una mente activa y dejar de lado las preocupaciones para prevenir enfermedades.

Finalmente, doña Olga asegura que integrar estos grupos también le ayuda a socializar.