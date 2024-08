Adulta mayor que guarda millonario premio en cooperativa cuenta que perdió la paz

Una adulta mayor, de 65 años, vecina de los barrios del sur de la capital y cuyo nombre no vamos a mencionar por su seguridad, perdió la paz al conocer lo que pasó con Coopeservidores y ahora con Desyfin.

Ella tuvo un golpe de suerte hace unos años y se pegó un pedacito del gordo navideño. Parte de la plata la usó y los millones que le quedaron (unos 15), los metió en una cooperativa en un certificado a plazo para ganar intereses.

La adulta mayor tiene miedo de perder su platica. (Rafael Pacheco)

La señora dice que como ella no tiene pensión, decidió no gastar todo el premio para asegurarse su futuro; sin embargo, los casos de Coopeservidores y Desyfin la han hecho dudar de muchas cosas.

“Uno siempre escucha decir que es bueno ahorrar para el futuro, pero con esto que está pasando ve uno que los ahorros se los terminan dejando los de corbata, entonces ¿para qué ahorrar si al final se terminan robando la plata?

“Cuando yo me gané esa plata la metí en el Banco de Costa Rica, pero luego vi que las cooperativas pagaban más intereses, entonces la pasé a una. Cuando pasó lo de Coopeservidores me puse muy nerviosa y ahora con lo que está pasando con Desyfin ya tomé la decisión de sacar la plata de la cooperativa mía porque en cualquier momento le llegan a esa también”, relató la mujer.

La señora dice que ella siempre le ha tenido confianza la Banco Popular y ahí es donde piensa pasar los millones. Ya fue a la cooperativa a pedir el dinero, pero ahí le explicaron que como aún no ha finalizado el certificado a plazo, si saca la plata perderá dinero, por eso decidió esperar a diciembre que se venza, pidiéndole a Dios que de aquí a allá no pase nada.

El caso de Coopeservidores hizo que la señora perdiera la paz. (Rafael Pacheco)

Sin plata y sin justicia

La mujer tiene en su memoria la polémica situación de cuando se dio el cierre del banco Anglo.

“Con estos casos las personas pierden los ahorros que tanto les costó hacer y ni siquiera meten a nadie a la cárcel, y no es que con eso le devuelvan a uno la plata, pero por lo menos habría consecuencias para los que se roban la plata.

“Si yo tuviera una pensión me hubiera gastado toda la plata del premio para no andar con estas preocupaciones, pero no tengo así que tengo que mantener el ahorro”, manifestó la señora.

“Ayer (miércoles) llegó un nieto y me contó que en la asociación del trabajo les dijeron que habían invertido en Desyfin, imagínese, ya ni en la asociación del trabajo puede tener uno sus ahorros sin perder la paz”, agregó.

La adulta mayor ya decidió que sacará la plata de la cooperativa donde la tiene. (Shutterstock)

Hace tres meses se dio a conocer que Coopeservidores estaba teniendo problemas financieros y que sería intervenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el cual determinó que la entidad no tienen la capacidad para sostenerse por sí misma.

El Popular se convirtió en el “banco bueno” en este caso y será el principal aliado de quienes tenían plata en Coopeservidores.

Ya es un hecho que quienes tenían ahorros de hasta seis millones de colones podrán recuperarlos en su totalidad, y quienes tenía ahorros de más de eso podrán recuperar al menos la mitad.

Este semana se dio a conocer que la cooperativa Desyfin también será intervenida por Conassif y todo parece indicar que también podría ser declarada inviable, es decir, incapaz de sostenerse por sí misma.