Diputados se le fueron al cuerpo a Rodrigo Chaves por ataques a autor de informe sobre la ley jaguar

Los diputados cuestionaron las críticas del oficialismo sobre el informe de la nueva ley jaguar. Cortesía.

Varios diputados le tiraron con todo al presidente Rodrigo Chaves y a la diputada oficialista Pilar Cisneros por atacar a unos de los autores del informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre la nueva versión de la ley jaguar.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa del gobierno, Chaves criticó el documento, que asegura que la ley no puede ir a referéndum por violar la constitución política. El mandatario calificó el informe como “un consejo” o “una opinión”.

“Ayer (martes) Servicios Técnicos emitió un reporte, que es como un consejo, una opinión, entonces ya se pararon los diputados enemigos del cambio a aplaudir. Hablando en plata blanca, esto es un consejo que le da Servicios Técnicos a los diputados, o sea, que los diputados no pueden salir corriendo a decirme que Servicios Técnicos me dijo. Es un consejo que está pésimamente redactado y lo que hay que hacer es esperar a que la Sala Constitucional se pronuncie”, destacó.

Por otro lado, Cisneros atacó a Tonatiuh Solano, uno de los firmantes del documento.

“Apréndase su nombre: Tonatiuh Solano, un férreo militante y contribuyente activo del PLN, de absoluta lealtad, por la cantidad y calidad de puestos que le han dado. Es, además, un enemigo confeso del gobierno de Rodrigo Chaves y un adversario acérrimo de la ‘ley jaguar’”, comentó Cisneros.

El presidente Rodrigo Chaves le bajó el piso al informe del departamento de Servicios Técnicos. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Sin palabras

El jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, expresó que este es un caso de persecusión política, lo cual no se puede permitir.

“No vamos a permitir que sigan con esa actitud que viene a golpear el sistema, burlándose aquí en la Asamblea de nosotros. Hay diputados que se ríen cuando el presidente de la República viene a hacer mofa de nosotros. Nos pasa sangre por las venas, tenemos dignidad”, afirmó.

La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), también se le fue al cuerpo al partido de gobierno.

“Venir a perseguir a funcionarios públicos no se vale, y no es la primera vez. Están destituyendo personas del Sinac, a partir del caso Gandoca-Manzanillo, porque la gente está hablando y emitiendo criterios técnicos. Son el gobierno más corrupto de este país”, tiró.

Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA), se mostró preocupada por los ataques de Cisneros.

“Se está vulnerando a un ciudadano y se le persigue por su afiliación partidaria. Eso no lo voy a tolerar. Yo no soy de ese partido ni afín al PLN, soy de izquierda, pero a las izquierdas también se les ha perseguido y yo no voy a tolerar que se persiga a nadie”, aseguró.