Aficionado a Alajuelense necesita ayuda para que su corazoncito siga latiendo

José Miguel Marín es un niño de 5 años que necesita ser operado en Barcelona, España y por eso, su familia está buscando ayuda para recoger una importante cantidad de dinero. Cortesía.

José Miguel Marín tiene 5 añitos y necesita someterse a una compleja cirugía, en Barcelona, España; para que su corazoncito siga latiendo y por eso, su familia clama por ayuda para recaudar dinero y hacer este importante viaje.

Este aficionado a Alajuelense nació con una cardiopatía congénita, que se llama tetralogía de fallot (afecta el flujo normal de sangre por el corazón) y por eso, ha sido operado en tres ocasiones. Tiene un marcapasos y desde que era un bebito le fue colocada una válvula biológica, que le ayuda a regular el flujo de sangre entre dos cavidades cardíacas.

Su mamá, Priscilla Marín, conversó con La Teja y contó que por recomendación médica, lo ideal es que la nueva cirugía se haga antes de agosto.

“Su cardiopatía se volvió muy compleja, porque una de las válvulas, llamada válvula tricúspide, que controla el flujo de la sangre a través del corazón, falló y en las cirugías anteriores trataron de repararla.

“Por eso, se le colocó una válvula de origen animal, la que él tiene es de cerdo, pero su cuerpo ya no resiste una válvula biológica y la recomendación de los médicos es que utilice una mecánica, pero esas no se colocan aquí”, explicó.

José Miguel necesita de su ayuda para ser operado en España

Valiente

José Miguel nació en el 6 de junio del 2018. A los tres días de nacido le detectaron su padecimiento, debido a que tenía un soplo de gran tamaño en su corazón.

A los seis meses de nacido tuvo su primera operación y pasó de nuevo por el quirófano a los seis meses y medio, cuando le colocaron el marcapasos. A los dos añitos ya tenía su tercera cirugía, en el 2020, en tiempos de pandemia.

Fueron tiempos díficiles para la famiia, porque estuvieron dos semanas sin verlo, en la unidad de Cuidados Intensivos, a causa el covid y gracias a una enfermera veían su evolución por medio de videollamadas.

A este pequeño le detectaron su padecimiento a los 3 días de nacido. Cortesía.

Su mamá contó que si le colocan la válvula mecánica, no tendría que ser operado tan seguido y así mejoraría su calidad de vida.

“Con cada cirugía el corazón va teniendo cicatrices, cada proceso es complicado y si no se opera podría fallecer muy pronto. Las anteriores cirugías se han hecho en el Hospital Nacional de Niños, pero acá ya no se puede hacer más y por eso, los médicos, muy abiertamente nos hablaron de la posibilidad de que sea operado en el extranjero”, destacó.

“El tiempo corre y no sé qué vamos a hacer si no recaudamos el dinero. Es mi único hijo y lo que deseo es que se encuentre bien”. — Priscilla Marín, madre de José Miguel.

José Miguel trata de llevar una vida normal; sin embargo, debido a su condición, debe tener muchos cuidados.

“Él cursa el kínder, pero va a clases de forma intermitente, porque a veces pasa muy cansado. Va a clases cuando se siente cómodo para jugar con sus compañeros. No puede comer espinacas y puede ingerir muy poco brócoli, porque estos alimentos le pueden generar coágulos de sangre, sólo puede comer 12 microgramos de alimentos con vitamina K al día, para evitar la coagulación.

“A diario toma medicamentos, no se puede golpear de ninguna manera, porque también se le puede formar un coágulo y constantemente debe hacerse chequeos”, relató Marín.

José Miguel ha sido operado en tres ocasiones y requiere esta cuarta cirugía antes de agosto. Cortesía.

Una manita

A José Miguel le encanta comer pasta con queso parmesano y mantequilla. Además, le gusta ver tráilers en la ruta 32 y le encantan los dinosaurios y los Monster Trucks. También le encanta vestirse de rojo y negro y uno de sus sueños es conocer el estadio Alejandro Morera Soto y compartir con el León.

“Es megamanudo, tristemente, porque yo soy saprissista (dijo su mamá entre risas). Un día lo llevé a la Cueva, a ver un partido, pero él quiere ir al estiadio de la Liga. Se sabe todas las canciones de Alajuela y a veces bromeamos, yo espero que mi hijo tenga una larga vida para que siga disfrutando de todo esto”, destacó.

La familia de este machito está desesperada, porque en este momento no cuentan con la platita para hacer el viaje al Viejo Continente y por eso, abogan a la buena voluntad del costarricense para hacer este procedimiento una realidad.

Priscilla Marín, la madre de José Miguel está corriendo para recaudar la plata que necesitan y así operar a su pequeño. Cortesía.

En total, necesitan unos ¢60 millones, para cubrir el costo de la operación, hospedaje y alimentación. En este momento cuentan con apenas dos millones de colones.

“El tiempo corre y no sé qué vamos a hacer si no recaudamos el dinero. Es mi único hijo y lo que deseo es que se encuentre bien. Por recomendación, no se puede hacer en otro lado y estamos moviéndonos para ver qué podemos hacer y recaudar la platita”, dijo Marín.

La familia puso a disposición los siguientes medios, por si usted quiere apoyar esta noble causa:

- Cuenta IBAN en colones: CR14015103620010636161

- Cuenta IBAN en dólares: CR89015103620025500740

- Sinpe móvil: 8565-1234 a nombre de Priscilla Marín, la mamá de José Miguel

Además, crearon una cuenta en Instagram, en donde les informan del proceso para hacer el viaje.