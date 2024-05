Proyecto de ley que pretende dolarizar a Costa Rica abre el debate sobre el cambio de moneda

Un proyecto de ley pretende dolarizar la economía de Costa Rica. Archivo. (Shutterstock)

Un proyecto de ley presentado la semana anterior reabrió el debate sobre la dolarización en Costa Rica. Fue el ahora exdiputado Jorge Dengo quien presentó el el expediente 24.296, llamado “Ley para la dolarización”.

Según Dengo, con esta iniciativa, todas las operaciones en el país se manejarían en dólares y así se le haría frente a la inestabilidad en el tipo de cambio. Además, la iniciativa busca reducir la inflación y los costos de créditos, de acuerdo con el exlegislador.

Con este proyecto, busca que en Costa Rica se repita la experiencias de países como Panamá y El Salvador en América Central y de naciones sudamericanas como Ecuador y Argentina.

Fijación

El exlegislador, quien dejó su curul el 1º de mayo, le dijo a La Teja por qué cree que la dolarización es el camino para reactivar la economía local.

“Hay que tener en cuenta que Costa Rica es una economía pequeña y abierta, que depende del comercio con el resto del mundo, del turismo y de la inversión extranjera directa. Desde hace muchos años, el país disfruta de apertura en la cuenta de capitales, esto significa que los dólares pueden ingresar y salir sin restricciones, algo necesario para un país como el nuestro.

“Durante los últimos años, se ha hecho evidente que se han presentado contradicciones entre la meta de inflación (explícita y anunciada por el Banco Central) y las metas de tipo de cambio (implícitas, es evidente que las defiende) y esta situación se ha traducido en una importante volatilidad en el tipo de cambio, que ha llegado a adoptar valores extremos con consecuencias nefastas para la producción y el empleo.

₡511,51 así está la venta del dólar en este momento.

“Ante esta realidad, debemos, como país, discutir seriamente acerca de la posibilidad de la dolarización oficial, bajo la cual se fijaría el tipo de cambio (tipo de cambio de conversión) y no renunciaríamos a una inflación baja y estable”, detalló.

De acuerdo con Dengo, el proceso de conversión se haría siguiendo el siguiente proceso:

- Calcular el promedio diario de los tipos de cambio de referencia de compra y venta publicados por el Banco Central de Costa Rica, entre el 2 de febrero de 2015 y la fecha de aprobación del proyecto de ley.

- Calcular el promedio para los valores del punto 1.

Por ejemplo, si el proyecto se hubiera aprobado el día en el que se presentó, el 29 de abril del 2024, el tipo de cambio de conversión calculado utilizando ese proceso sería de 576,62 colones por dólar.

Depender de

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), no comparte el criterio de Dengo y, para él, la dolarización no sería una buena alternativa para el país.

“El país tiene una economía bimonetaria, acá circulan las dos monedas, colones y dólares, hay alquileres que se hacen en dólares, la venta de autos, pero la deuda interna del país está en colones, entonces si queremos dolarizar tendríamos que pedir prestado para poder ejecutar la dolarización y es una suma muy alta.

“Cuano se tiene una moneda propia existe la política monetaria, pero sin una moneda propia no podría existir, porque el país estaría básicamente de tú a tú con la tasa de interés internacional y de inflación que tiene la moneda en dólares”, expresó.

Para Vargas, algunos creen que esta medida es la más decuada porque la inflación del dólar es más estable que la de Costa Rica; sin embargo, en la última década, la política monetaria de los Estados Unidos no ha estado tan coherente como en el pasado, ha tenido una inflación alta. Y al ser dolarizados, habría que depender de las políticas del país norteamericano, el Banco Central no podría establecer el tipo de cambio.

“Hay otro tema y es que habría que pedirle los dólares a Estados Unidos, y si un banco tiene muchas cuentas corrientes y certificados en colones, habría que adquirir un crédito, porque en Costa Rica no se producen dólares.

“En este momento, la gente prefiere ganar en colones, porque el colón está revaluado. Hay gente que cree que si el país cambia su moneda ganará más dinero, pero eso no será así, se mantendrá el mismo salario, solo que en dólares”, destacó.

No es necesario

El experto en finazas Daniel Suchar no le da un no rotundo a este proyecto; sin embargo, dice que el país en este momento no lo necesita.

“Cuando se quiere dolarizar una economía es porque debe tener síntomas previos. Esos son países con inflación y tasas de interés muy negativas, pero en este momento, en Costa Rica la inflación es estable (en el 2023 fue de un 0,53%), la canasta básica se mantiene estable y el colón se está poniendo fuerte, en vez de debilitarse”, comentó.

Suchar fue claro en que Costa Rica no se producen dólares y, por eso, habría que pedírselos a Estados Unidos para que sea posible la dolarización. Los dólares que entran al país son producto de actividades como el turismo y las exportaciones.

“Nosotros tenemos un tipo de cambio, que en 20 años se ha mantenido entre los 500 y 700 y no ha pasado de eso, no hay necesidad de dolarizar, porque el país no está en las circunstancias para hacerlo.

“Por otro lado, si Costa Rica pasa su moneda de colones a dólares pierde soberanía al respecto, el Banco Central no podría administrar cómo se manejaría la moneda y los precios dependerían de cómo se comporte el dólar en el extranjero. Si, por ejemplo, el barril de petróleo sube, habría que pagar más, si se suben los costos de los contenedores también se tendría que pagar más”, dijo.