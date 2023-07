Al 2023 le quedan solo 7 feriados, ¿cuáles son de pago obligatorio?

Al año solo le quedan siete feriados, de los cuales cuatro son de pago obligatorio y tres no son de pago obligatorio.

El feriado más cercano es el del 25 de julio, la Anexión del Partido de Nicoya, al cual le trasladaron su disfrute para el 24 de julio. Es un feriado de pago obligatorio.

02/08/2021 Cartago. La tienda Casoma, frente al costado sur de las Ruinas de Cartago, ya se promociona con ocasión del Día de la Madre, una de las fechas importantes para el comercio. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Se vienen tres feriados más para el mes de agosto. El 2 de agosto, Día de la Virgen de Los Ángeles, no se traslada su disfrute y no es de pago obligatorio. El 15 de agosto se celebra el Día de la Madre, su disfrute se pasó para el 14 de agosto y es de pago obligatorio.

Se cierra el mes con el feriado del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense, su disfrute se trasladó para el domingo 3 de setiembre y no es de pago obligatorio.

El viernes 15 de setiembre se celera el Día de la Independencia, no se traslada su disfrute y es de pago obligatorio. El viernes 1 de diciembre es el Día de la Abolición del Ejército, no se traslada su disfrute y no es de pago obligatorio.

Cerramos este 2025, con respecto a los feriados, el lunes 25 de diciembre, celebración de la Navidad. No se traslada su disfrute y es de pago obligatorio.