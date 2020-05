“Sinceramente no conocía al ministro de Salud y lo observé por primera vez dos o tres días después de que se diera a conocer el primer caso de coronavirus. Ese día, un amigo me mandó un montaje que hizo con fotos del ministro y una mía y me dijo que me parecía al ministro y a partir de ahí, algunos conocidos me dicen que tengo un airecillo con don Daniel”, expresó Ramírez.