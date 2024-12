Alajueliteño nos muestra con su ejemplo que “el no puedo” es mental

Mario Hidalgo Chaves tiene 53 años y desde hace 32 comenzó a hacer ejercicios de forma seria y constante a pesar de que a los cinco años la poliomelitis le afectó su pierna izquierda y lo obligó a estar la mayor parte de su tiempo en una silla de ruedas.

Paraatleta en silla de ruedas: “Nunca me he quedado quedito porque nunca dejo de entrenar” (Cortesía)

Este atleta, vecino de Alajuelita centro, sí puede caminar, pero para hacerlo necesita de la ayuda que le da un aparato ortopédico que es conocido como Kafo, el cual sirve para mantener estable su pierna izquierda.

A los 20 años don Mario fue invitado a jugar baloncesto en silla de ruedas y a partir de ahí comenzó su amor con el deporte. No fue a primera vista, fue poco a poco, pero con un rodar profundo y seguro hasta que logró un enamoramiento total, sobre todo por el atletismo.

“Llegué a probar en el baloncesto con una silla de ruedas convencional, la normal que usa cualquier persona que necesita trasladarse en una silla de ruedas. Ese fue mi primer contacto con el deporte como tal, me gustó.

Don Mario sí puede estar de pie, pero ocupa la ayuda de un aparato ortopédico llamado KAFO. (Cortesía)

“Aquella primera vez en el baloncesto jamás imaginé que sería el inicio de una relación con el deporte que ya tiene más de tres décadas. El atletismo fue poco a poco ganándome la simpatía y ahora no vivo sin él”, explica el alajueliteño quien está casado con Yorleny Briceño.

Hablamos con este atleta el miércoles 4 de diciembre, el fin de semana anterior había rodado 21 kilómetros en la Maratón Internacional San José 2024 y por nuestras preguntas se acordó de aquellos primeros días en carretera.

Necesita nuestra ayuda

“Si alguien, hace 32 años, me hubiese dicho que yo iba a terminar 21 kilómetros no le habría creído porque incluso veía un montón de kilómetros una carrera de 10 o de 15. Ha sido un ir avanzando metro a metro”, reconoció.

Esta foto es muy querida por don Mario porque le recuerda sus inicios en el deporte. (Cortesía)

En estos momentos don Mario necesita la ayuda de todos porque el KAFO que usa ya tiene muchos años y está pa’l tigre, necesita comprarse otro que vale como 600 mil colones. Él haciendo mil y una peripecia ya logró recoger 100 mil colones, si usted gusta colaborar el SINPE Móvil es el 8517-4410.

“Desde los 20 años nunca me he quedado quedito porque nunca dejo de entrenar. Ya no puedo estar un día sin salir al entrenamiento. He podido confirmar que el ejercicio es salud y vida, a mis 53 años no tengo ningún problema de salud”, aseguró.

Claro, no ha sido fácil, sobre todo por todo lo que significa para él hacer sus entrenamientos con lo mínimo que necesita, ya que usa triciclo especialmente adaptado para un atleta de alta competencia como él y el mantenimiento no es barato.

“Es muy cierto que me urge el KAFO para caminar y que se presentan dificultades económicas para el entrenamiento diario, sin embargo, también es muy cierto que desde hace muchos años aprendí que uno no puede quedarse viendo los obstáculos sino avanzar a pesar de esas barreras porque de lo contrario no lo logra uno.

La esposa, doña Yorleny, también hace ejercicios, además, le asiste en las competencias. (Cortesía)

“Hay personas que tienen sus dos piernas sanas y nunca hacen ejercicio. Recomiendo a todo el mundo hacer deporte, no hay nada más saludable que eso. Les digo que cuando llega la pereza para salir a entrenar, nos esforcemos el doble por salir a ese entrenamiento”, aconseja.

Le preguntamos si con la Maratón Internacional San José cerró chinamo ya con este año y no correrá otra competencia y hasta sonrió y nos repitió. “Le dije que yo nunca me quedo quedito. Al otro día de la maratón salí a lo que los atletas llamamos aflojar para la relajación de los músculos.

“No paro de entrenar y no voy a parar de competir, antes de fin de año hay carreras pendientes y le adelanto que estaré presente en la ya tradicional San Silvestre del 31 de diciembre. Hay que cerrar el año haciendo deporte y compitiendo, además, para arrancar el 2025 con optimismo”, reconoció.

Para la temporada 2025 uno de los objetivos del atleta es lograr uno o varios patrocinadores para ayudarse con los costos de un paraatleta que usa una silla de ruedas especial para competencias.

Si uno está en el mundo del atletismo como don Mario, era lógico que se topara a la "ardilla", Luis López Rueda. (Cortesía)

Necesita constantemente repuestos para la silla como tubulares, además, las férulas especiales que le ayudan a acomodarse bien en esa silla.

“Buscaré patrocinadores por los altos costos, pero eso no significa que me quede quedito, ya le dije que no veo obstáculos porque si no dejo de hacer deportes. Voy para adelante y no aflojo. Si aparecen, bienvenidos, si no, me seguirán viendo en carretera. Solo para adelante veo yo”, confirmó.