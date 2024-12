Cuidado con el síndrome del falso millonario y los excesos porque “yo me lo merezco”

¡Arrancó diciembre! El mes en que más dinero manejamos la mayoría de ticos; aguinaldo, las dos quincenas de salario las pagan con diferencia de pocos días por las vacaciones de los bancos, ahorros navideños, bonos empresariales, bonos de asociaciones solidaristas; en fin, nos llega más plata de la que estamos acostumbrados en los otros 11 meses.

Tener platica es buenísimo, lo que pasa es que, a muchas personas, al verse con esas cantidades de dinero pueden ser atacadas por el síndrome del falso millonario y pueden excederse con el sentimiento del “yo me lo merezco”.

Cuidado con el síndrome del falso millonario y los excesos por que “yo me lo merezco”. (Shutterstock/Shutterstock)

“Aunque estos recursos, claramente, llegan a final de año se debe tener un objetivo claro para utilizarlos. Deben estar presupuestados y no sentir que tiene dinero de sobra; es decir, no es para gastarlo antojadizamente o sin control.

“No es tiempo de gastar más de lo que se tiene, hay que tener muchas previsiones para evitar quedarse sin dinero”, nos explica Kimberly Quesada, gerente de captación de Coopenae.

LEA MÁS: Hija de Chito, el del cocodrilo, domó otro tipo de animal todavía más fuerte que el gran Pocho

Ojo, no estamos hablando aquí de que debe ahorrar una parte de su aguinaldo, que ahora sí comienza un nuevo amanecer financiero con el nuevo año que está por venir; no, entendemos que una gran mayoría de familias ocupa todo su aguinaldo para diferentes gastos.

Hablamos de que se paguen todas las responsabilidades primero y después de salir de recibos, alquiler, pago del carro, entre otros, ahora sí, un lujito no cae mal; el problema es cuando los lujos se ponen en primer lugar.

La sicóloga, María Ester Flores, reconoce que sí puede presentarse lo que la ciencia conoce como el síndrome del impostor, ya que después de pasar un año jalándolas del pelo para poder llegar a fin de quincena, en menos de 20 días nos cae un pocotón de plata y eso nos crea una fantasía de compensación, de que ahora sí que tengo dinero me voy a dar mil gustos porque “yo me lo merezco”.

“Cuando hay en la cuenta una cantidad de plata mayor a la de costumbre la gente se deslumbra y piensa que se puede comprar de todo. Se entra como en un shock de fantasía. No es porque la persona tiene alguna enfermedad sicológica, no, es simplemente una fantasía de compensación.

“Llegamos a una época en la cual se mezcla la plata de más que le llega a la gente con el exceso de consumismo de hoy día, en el cual nos meten por todos lados comprar y comprar: regalos, amigos invisibles, cenas navideñas, entre otros gastos que no se hacen en otro mes. Esa mezcla puede ser muy mala porque entramos en ese tsunami de gastos y gastos”, reconoce la sicóloga.

No es malo que haga compras en diciembre, pero primero pague sus obligaciones. (Shutterstock/Shutterstock)

¿Por qué falso millonario? Porque con el dinero muchas personas creen, deslumbradas por la fantasía del momento, que pueden adquirir lo que sea, comprar así como lo hacía Michael Jackson, quien ni se fijaba en el precio de las cosas, solo las señalaba y listo, se las ponían en la cuenta.

¿Por qué excesos del “yo me lo merezco”? Porque, responde la sicóloga, nos dejamos llevar por la fantasía que nos provoca el dinero y justificamos los gastos excesivos con esa frase de “para eso trabajé todo el año, yo me lo merezco”.

LEA MÁS: Tiene 27 años y va a trabajar con bicicletas con más de un siglo de fabricadas

“No hay problema en creer que uno se merece las cosas, el problema está cuando abusamos del “yo me lo merezco” y compramos sin parar. Sí hay más dinero, pero no somos millonarios. Sí nos merecemos un lujito, pero no excesos de lujos, porque la plata se acaba y a diciembre le sigue enero”, recuerda la sicóloga.

Cuesta de enero

Doña Karla nos recomienda lo siguiente: “Si usted es ordenado con sus finanzas no debería sufrir la famosa cuesta de enero. Aunque en diciembre hay gastos adicionales por regalos y actividades con amigos y familia o vacaciones, en enero están otras responsabilidades como la entrada a clases, pago de matrículas, entre otros.

“Es fundamental que realice presupuesto individual por cada ingreso extra, para tener más orden y decidir en qué invertir cada monto. Use lápiz o papel, o en un Excel si así lo desea, pero haga ese presupuesto que le ayudará a organizar su dinero”, recomienda la experta.

En diciembre hay más plata y por eso nos da por comprar y comprar. (Jose Cordero)

Otra recomendación de la gerente es que utilice una cuenta para cada ingreso y así los dineros no se cruzan y se tienen establecidos los montos para pagos y otros gastos, pero de forma controlada.

LEA MÁS: Vecino de Purral le ayudó a Juan Luis Guerra a ganar su último premio Grammy

Si llegó hasta aquí pues le tocó el momento del examen que debe hacerse, siendo realmente sincero, para saber si está cayendo en el síndrome del falso millonario y excediéndose en el “yo me lo merezco”.

Responda con sinceridad estas preguntas:

¿Comienza a gastar el dinero antes o después de hacer un presupuesto?

¿Piensa en que disfrutar es sinónimo de gastar?

¿Lo primero cuando tiene dinero como el aguinaldo es irse de compras o abrir un ahorro?

¿Su nivel de gasto está ajustado a sus ingresos o tiende a endeudarse?

¿Tiene al menos una meta financiera a mediano o largo plazo?

¿Sus decisiones financieras son pensadas o impulsivas?

¿Tiende a comprar por necesidad o por gusto?