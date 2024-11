Hija de Chito, el del cocodrilo, domó otro tipo de animal todavía más fuerte que el gran Pocho

¿Se acuerdan del Encantador de cocodrilos, don Gilberto Graham, conocido como Gilberto Shedden y quienes lo quieren mucho le dicen Chito? Él era el “papá” humano del cocodrilo Pocho (falleció el 12 de octubre del 2011).

Pues resulta que su hija, Shakira Graham sigue los pasos del papá, pero no con cocodrilos sino con otro potente y fuerte animal.

La hija de Chito, el “papá” del cocodrilo Pocho, es reina de belleza y domadora de búfalos. (Cortesía)

Además, y aunque suene un poco contradictorio, también es una delicada reina de belleza que incluso ya representó al país en un concurso en Egipto.

Shakira tiene 23 años y nos habló desde Siquirres, en la finca de la familia en donde tienen el restaurante Las Tilapias, en donde hay un pequeño lago en el que Pocho creció y fue el “hijo” domesticado de Chito.

Shakira es la hija de Gilberto Shedden conocido como "Chito" quien domesticó al cocodrilo Pocho. (Cortesía)

Chito y Pocho se volvieron mundialmente famosos al punto que el canal National Geographic les dedicó un programa completo en el 2013, totalmente enamorados de ver a Chito metiendo la cabeza en el hocico de Pocho, montándose sobre su espalda y nadando juntos en el lago.

Shakira Graham es hija de Chito el papá del fallecido cocodrilo Pocho

“Desde que tuve uso de razón estuve siempre al lado de Pocho, tengo 23 años y cuando él murió yo tenía 10. Fue como un hermano para mí. Pocho me enseñó a amar a los animales, a respetarlos y a comprender que son muy agradecidos cuando uno les da cariño”, dice la guapa limonense.

La siquirreña está apostándole a la bufaloterapia para ayudar a la gente. (Cortesía)

“Una gran enseñanza que me dejó Pocho fue que, si hasta un cocodrilo puede llevarse bien con un humano, cómo es posible que los humanos no nos llevemos entre nosotros y vivamos entre guerras o como aquí, entre tanto asesinato diario”, comentó.

De tanto ver a su papá, Chito, siendo tan amigo de un animal, la siquirreña vio como su ADN se transformó al de una humana amante y defensora de los animales. Le quedó también el arte de domar un animal como su papá lo hizo con Pocho.

Recientemente fue nombrada vicepresidenta más joven de la historia de la Cámara Nacional de Bufaleros de Costa Rica (Canabucr).

Shakira bien pequeñita con su "hermano" el cocodrilo Pocho. (Cortesía)

“Lo de ser domadora, creo, me viene en la sangre por papi. A pesar de que amé con todo a Pocho, lo mío no son cocodrilos, decidí dedicarme por completo a domar búfalos. Aprendí solita y aprendí tan bien que incluso le estoy enseñando a papi.

“En estos momentos tengo tres búfalos bien mansitos, Tarzán y Chira (2 años), y Bandido (1 año). Mi objetivo es lograr desarrollar en el país lo que se conoce como bufaloterapia que es una tremenda ayuda”, explica la reina de belleza.

Chito y Pocho fueron reconocidos hasta internacionalmente. (Roger Horrocks)

La bufaloterapia ya se usa en muchos países, uno de ellos es Argentina. Es un tratamiento para ayudar a niños y jóvenes con espectro autista y adultos con otro tipo de discapacidades como pánico o algún Accidente Cardiovascular Severo (ACV) e incluso a niños, jóvenes y adultos que sufrieron algún tipo de accidente y ocupan una alternativa diferente para su recuperación.

Bella domadora

El año pasado Shakira participó en el Miss Eco Internacional en Egipto, representando a Costa Rica. Nos cuenta que quedó entre las 10 finalistas entre las 70 participantes de todo el planeta.

En el mismo laguito en el cual estuvo Pocho, ahora Shakira doma a sus búfalos. (Cortesía)

Es modelo nacional e internacional con participaciones en las Semanas de la Moda de Egipto, Guatemala y Colombia. Comenzó en certámenes de belleza y el modelaje a los 16 años. Actualmente estudia mercadeo y veterinaria.

“Me estoy preparando muy fuerte para participar en Miss Costa Rica. Todavía no. Todavía siento que no es el momento, pero ya se vendrá ese día porque es el evento de belleza más importante del país”, reconoció.

En medio de su rutina diaria de preparación como belleza nacional, también avanza con los búfalos y con un proyecto de apoyo a la mujer indígena y ganadera del país.

Shakira es toda una reina de belleza y se prepara para estar en Miss Costa Rica en algún momento. (Cortesía)

“Los búfalos se logran amansar si se inicia desde que están muy pequeñitos. Tener búfalos no ocupa deforestación en las fincas como con las vacas. El búfalo se adapta a cualquier terreno, se reproduce fácilmente y se alimenta de cualquier tipo de pasto. Su carne y leche tienen muchísimas propiedades.

“Es cierto que soy modelo y estoy en el mundo de la belleza, pero también es cierto que las mujeres pueden hacer lo que se propongan. No es nada raro para mí terminar de maquillarme y ponerme a compartir con los búfalos”, asegura Shakira, quien solo una vez vivió un chasco con un búfalo que la botó, pero no era de los suyos y no estaba domesticado.

Chito está puras tejas por estos días, ahora disfruta con los búfalos en su finca en Siquirres. (Cortesía)

Una vez más la que fuera la casa del cocodrilo Pocho, en Siquirres, se vuelve lugar de compartir con animales porque quien va puede sacar el ratico y alimentar los búfalos. La presentación artística ante la gente ya no es de don Chito, ahora es su hija Shakira.

Si quiere ir a conocer a los chineados de Shaki, a Chito o a la misma modelo, llame al restaurante Las Tilapias y reserve al: 8398-1517.