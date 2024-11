¿Es el tico serruchapisos?

Arrancamos con un ejemplo de setiembre pasado. El exministro del Ministerio de Transportes, Luis Amador, dijo: “primero que nada me interesa limpiar mi nombre, porque aquí en el país echan trapos sucios, ya lo sabemos todos, y creo que todos sabemos quién echa los trapos sucios, los echan todos los que quieren seguir controlando el país. El serruchapisos en el país es como el deporte nacional”.

¿Otro ejemplo y más fresquito? El lunes 18 de noviembre la expresentadora de televisión, Lynda Díaz, renunció a la primera temporada de Mira quien baila (MQB) asegurando que los bailarines Yessenia Reyes y César Abarca (que supuestamente son pareja) supuestamente le serrucharon el piso a ella y al también bailarín Michael Rubí porque Yessenia tiene una vieja bronca con él.

¿Se volvió deporte nacional ser serruchapisos? Al parecer la respuesta es sí y en todos los ambientes: trabajo, familia, barrio, entre otros. (Shutterstock)

Otro ejemplo no cae mal y es viejito, además bien famoso, el extécnico de la selección de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, dijo en el 2014, luego de la Copa Mundo Brasil 2014: “’Dormí año y medio con el enemigo. Un integrante del cuerpo técnico pidió que me sacaran hace año y medio’”.

LEA MÁS: “Entre ellos se serruchan”, periodista deportivo hizo una crítica por la filtración de los chats

Según Pinto, el exfutbolista tico y en aquel entonces parte del cuerpo técnico de la Sele, Paulo Wanchope, fue supuestamente un serruchapisos al pedir su cabeza desde ante de ir a Brasil. “Hay que sacar a Pinto porque de lo contrario no vamos al Mundial”, aseguró el técnico que le dijo Wanchope al entonces presidente de la Fedefutbol, Eduardo Li.

¿Somos serruchapisos?

La folclorista acosteña, María Mayela Padilla, quien es escritora, compositora, cantautora y costumbrista costarricense, ganadora del Premio Nacional de Patrimonio Cultural Emilia Prieto 2015, confirma que los ticos sí somos serruchapisos.

“Sí. Creo que los ticos nos hemos ganado la fama de serruchapisos. Puede ser que eso también pase en otros países ¿Qué es ser un serruchapisos? Quien busca su propio bienestar a costa de cualquier cosa y cualquier persona. Lo que quiere es subir, aunque tenga que bajar a otros, por ejemplo, en el trabajo, usted quiere ser jefe entonces comienza a hablar mal del jefe actual para que lo quiten y lo pongan a usted.

“También pasa en relaciones sentimentales, si a usted le gusta una persona que ya tiene pareja, pues comienza a echarle carbón para que esa pareja se deshaga y así usted caer ahí, así como decimos los ticos”, explica la folclorista.

Otro folclorista, pero guanacasteco, Eduardo “Balo” Gómez, tampoco tiene duda de que ser serruchapisos es deporte nacional.

LEA MÁS: Rodolfo Mora le disparó a los exjugadores que “analizan” fútbol en medios

“Eso es folclórico, el tico no soporta que otra persona tenga algo que él no tiene, porque no lo soporta, no tengo la más mínima idea por qué, siento que los ticos creemos que somos lo máximo en Centroamérica, y eso se ve en el deporte y en la vida cotidiana, y en el trabajo ni se diga, falta compañerismo en todas las áreas, ni que le digo en la parte artística, eso es el juicio, no somos capaces de ponernos de acuerdo y entonces aparece la serruchadera de piso”, dijo Balo.

Ser serruchapisos parece que en nuestro país está a la orden del día y en el amor ni que se diga. Muchos se alegran con el dolor amoroso de otros. Tenga cuidado. (Shutterstock)

¿Por qué serruchamos?

La sicóloga, María Ester Flores, desde la sicología social, explica que el tema tiene que ver con nuestras raíces culturales de hablar todo en poquitico y la gente que es rajona con lo que tiene, como un carro, provoca inseguridades y envidias en los que no tienen y genera un sentimiento: si yo no tengo, el otro tampoco.

LEA MÁS: Por primera vez, un presentador de De boca en boca se refirió al despido de Víctor Carvajal

“Desde nuestra cultura campesina al día de hoy el que no tiene, para equilibrar esa falta de tierra, de un carro, de un televisor, de una pareja, entonces te serrucho y comienzo a hablar mal de la persona que tiene”, asegura la sicóloga, reiterando que el serruchapisos es síntoma de envidia y debilidad, es también un sentimiento de miedo.

El sociólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica, Pablo Carballo Chaves, coincide con la sicóloga en que la serruchada de piso pasa por la envidia, por un mecanismo que se activa para no sentirse menos.

“No necesariamente es odio a la otra persona, podría ser solamente el miedo a no quedarme atrás”.

Para el sociólogo en el país, durante los 70, 80 y 90, la serruchada era más para aquellos que jugaban de vivos con lo que tenían, por ejemplo, más dinero, entonces se volvía como una advertencia de no me jugués de vivo, papito, no sos más que yo.

LEA MÁS: Gambeta: El reino de la mezquindad

“No es bueno decir que el tico es serruchapisos porque se está generalizando. Podría darse un sentimiento en muchas personas de que hay muchos serruchapisos porque si alguien me serruchó me marca más profundamente que cuando recibo una ayuda. Lo que nosotros sufrimos queda más firme en la piel, en nuestros recuerdos”, explicó Carballo.

El serruchapisos ahora aprovecha las redes sociales para golpear más rápido y fuerte. Un chisme vuela en los barrios gracias al celular. (Shutterstock)

-¿Ser serruchapisos un deporte nacional?

“No. Lo veo más como una práctica. Una persona puede ser serruchapisos en la mañana y por la noche ayudarle a un vecino que no tiene para comer, por eso digo que es una práctica más del país como ser solidario o cooperativo”

LEA MÁS: Luis Amador manda una buena pedrada a “quienes sacan los trapos sucios”