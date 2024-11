Ángel Núñez Montenegro tiene 27 años, vive en Alajuelita y usa para ir al trabajo una bicicleta que le heredó su abuelito y otra que compró a una familia y cada una tiene más de 100 años.

El alajueliteño vive en el puro centro del cantón y no cambia por nada sus dos bicicletas centenarias. Hasta nombre les tienen, una se llama La Negra y la otra La Militar.

Tiene 27 años y va a trabajar con bicicletas con más de un siglo de fabricadas. (Albert Marín)

La Negra, así es como le dicen en la familia a la bicicleta que era de don Hugo Núñez Ramírez (falleció hace 2 años), el abuelito, quien también usó la centenaria bici para ir a trabajar de Alajuelita a San José centro, ahí en el Paseo de los Estudiantes.

Este jueves 28 de noviembre nosotros pudimos confirmar como Ángel usa las bicis para bretear, de hecho, lo acompañamos a la salida de su trabajo en la Compañía Numar, en barrio Cuba.

Esta semana le tocó el turno de la noche, así que le llegamos a eso de las 6:30 de la mañana para confirmar si en verdad se transportaba en una bici de más de 100 años.

Centenario viaje

Llegamos puntuales y ya Ángel nos estaba esperando. Llevó a La Militar, le puso ese nombre porque es verde musgo, el típico color de los uniformes camuflados de los militares de otros países.

Ángel salió de su trabajo en barrio Cuba rumbo a Alajuelita, en medio del tránsito de la hora pico del pasado 28 de noviembre. (Albert Marín)

No era paja, sí viaja en una centenaria. Tiene las bicis como un ajito, supercuidadas y brillanticas. Hablamos en plural porque lo acompañamos hasta la casa y también nos enseñó a La Negra.

Nosotros íbamos en carro tomándole fotos y pudimos confirmar que la bicicletica le respondió perfecto. Uno se queda extrañado cuando ve una bicicleta con frenos sin cables porque todo el sistema es de metal.

Le adaptó luces atrás y adelante porque como también viaja de noche, es fundamental que las tenga, pero nada más, siempre se esmera, nos confirma, en que sus bicis tengan las piezas originales y le cuesta mucho encontrarlas, incluso en Internet.

La ciudadana de oro no le falló, subió la cuestota de Alajuelita bien firme. (Albert Marín)

“¿Sabe por qué vengo al trabajo con La Negra o La Militar? Porque necesito mantenerlas activas, en acción. Ellas siempre responden, nunca me ha dejado botado. Son bicicletas de las de verdad, de las que hicieron para que duraran toda la vida y es cierto.

“Mi abuelito usó a La Negra hasta que ya no pudo andar. Me acuerdo de verlo ir a hacer mandados cerquita de la casa en la bici. No recuerdo un día que volviera a pie porque La Negra le fallara”, nos contó el alajueliteño.

Coleccionista

A partir de la centenaria bici, Ángel se hizo coleccionista de bicis, tiene pocas, pero son antiguas todas. En total tiene nueve y son modelos clásicos como una Chopper. Está que no cabe de contento porque recientemente le llegó otra bicicleta centenaria que está en reparación y espera pronto tirarla a la calle.

Este tipo de bicis se conocieron en el país, a partir de 1920, como las 28, incluso hay gente que les dice panaderas, mulas y hasta mensajeras porque también fueron muy usadas por Correos de Costa Rica para repartir la correspondencia a partir también de 1920.

Duró 40 minutos en llegar a Alajuelita porque lo atrasamos para las fotos, normalmente dura la mitad. (Albert Marín)

Dentro de las primeras y más famosas bicicletas de Inglaterra que llegaron al país están las de las marcas: Rudge, Raleigh, BSA, Hercules, Robin Hood, Carlton, Humber y Phillips, además, una de las más conocidas y con la cual se ganaron muchos eventos del ciclismo mundial, la Benotto que es italiana.

“Estas son bicicletas inglesas de las conocidas Raleigh Clase T. Al país también llegaron las clase A, B y C. La verdad es que todas son familia. Son bicicletas muy altas y hoy día cuando las saco la gente siempre tiene que ver con ellas.

“Los más adultos las recuerdan, me cuentan anécdotas de lo que vivieron como los estrellonazos y que había que montarse muy raro por ser tan alta. Un señor que la vio se puso a recordar que él repartía pan en Guanacaste con una 28 idéntica”, comenta Ángel.

Ángel tiene colección de bicicletas de antaño. Le encantan por herencia de su abuelo. (Albert Marín)

El ambiente en el hogar del coleccionista siempre estuvo cargado de bicicletas, el abuelito trabajaba en agencia de las bicicletas Rudge, por eso se enamoró de las bicis desde muy joven a tal punto que se volvió un muy buen mecánico y hasta de vendedor le hizo.

“Siendo yo pequeño mi abuelo reparaba bicicletas en la casa y me iba enseñando, me explicaba para qué servía cada parte y me enseñó a reparar las bicis muy bien. Reparo bicicletas, pero solo las de casa”, cuenta.

Tremendo clásico

Buscamos a los expertos sobre el tema de bicis y nos encontramos a la gente de Ciclo Boutique, quienes incluso tienen una “hermanita” de La Negra exhibida en una de sus paredes, ellos nos explicaron un poco más del tema.

Esta es La Militar, la cual fue fabricada en 1920 y se nota en su estructura que los frenos son por sistema de varillas de metal. (Albert Marín)

“Estas bicicletas antiguas destacan por la ausencia de cables y, en su lugar, por el uso de varillas para activar los frenos. También, es llamativa por su asiento y agarraderas de cuero Brooks (desde 1866) y la carencia de cualquier sistema de cambios”, explican en Ciclo Boutique.