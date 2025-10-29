Alcalde de Cartago pide reunión urgente por obras de Taras-La Lima

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, solicitó una reunión urgente con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debido a la situación actual del proyecto Taras-La Lima en Cartago.

Según el alcalde, la entrega de algunas obras, que estaba prevista para este viernes 31 de octubre, se retrasará.

“Estábamos esperanzados en que el 31 de octubre se estarían terminando parte de las obras importantes, particularmente la intersección en Taras y la misma ahora parece que será atrasada”, dijo Redondo.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, pidió una reunión urgente al MOPT para buscar soluciones en el proyecto Taras-La Lima. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Queremos claridad, un cronograma claro, concreto, con fechas precisas en que se cumpla definitivamente. Han sido cinco largos años. La afectación económica a los cartagineses ha sido enorme”, añadió.

El alcalde señaló que es “inconcebible” que una obra de 2 km haya tardado tanto en terminarse y que haya afectado tanto a la población con las presas.

Alcalde expresó preocupación por inundaciones

Mario Redondo también expresó su preocupación después de que un estudio técnico señalara que la canalización de la quebrada Chumico, que ha sido desviada al río Taras, podría provocar inundaciones en la zona.

“Se han señalado, por parte de LANAMME (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales), problemas del aumento de los caudales en el río Taras por desviación de aguas que, técnicamente, uno tendería a creer que se deberían canalizar en el lado oeste de la autopista y que más bien fueron desviados al sector este y tirados al río Taras”, dijo el alcalde.

El alcalde de Cartago expresó su preocupación por el atraso en la entrega de algunas obras del proyecto Taras-La Lima. (Keyna Calderón, corresponsal GN/Cortesía)

Él señaló que el río Taras ha traído problemas en Cartago, ya que, si se desborda, provoca inundaciones, afectando a la población.

El alcalde pidió a las autoridades soluciones para las obras del proyecto Taras-La Lima, así como la canalización de la quebrada Chumico.

