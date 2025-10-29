¿Salió su número en el sorteo de Chances del martes 28 de octubre?

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números favorecidos del sorteo de Chances número 6.986, que se realizó este martes 28 de octubre.

En las bolitas que salieron de las tómbolas, aparecieron estos números, según el premio:

Premio mayor: 22, serie 334.

Segundo premio: 36, serie 241.

Tercer premio: 72, serie 536.

El sorteo de Chances de este martes estaba en 160 millones en total. (JPS/JPS)

Si usted compró alguno de estos números, felicidades, pues salió favorecido. Aproveche a reclamar el premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le entreguen el dinero correspondiente.

El premio mayor daba 160 millones de colones en total, es decir, 80 millones en 2 emisiones. En el caso del segundo premio, estaba en 25 millones y el tercero en 7 millones de colones.

Este viernes 31 de octubre se realizará otro sorteo de Chances, así que, si usted no resultó millonario en el juego de este martes, puede intentarlo de nuevo.

Los Chances se jugarán a las 7:30 p.m. y el premio mayor está en 120 millones de colones en 2 emisiones, es decir, tiene un valor de 240 millones de colones en total.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes el sorteo de Chances. (Facebook/Facebook)

Nuevo juego de raspa de la JPS

La JPS lanzó el nuevo juego de Lotería Instantánea, llamado “Regalo de Navidad”, que está disponible en todo el país.

Tiene un gran premio de 20 millones de colones, así como otros más. Lanzaron una emisión de un millón de boletos disponibles, con un valor de 500 colones cada uno.

Si usted encuentra tres veces el símbolo de un regalo cuando raspa el área, gana el premio indicado.

La JPS anunció un nuevo juego de Lotería Instantánea, que está disponible en todo el país. (JPS/JPS)

En caso de que no haya ganado, puede participar en los concursos del programa “Rueda de la Fortuna”.

Los premios se reparten de la siguiente manera:

180.000 premios de 500 colones

125.000 premios de 1.000 colones

40.100 premios de 2.000 colones

508 premios de 10.000 colones

26 premios de 50.000 colones

14 premios de 100.000 colones

2 premios de 1.000.000 colones

1 premio de 20.000.000 colones

10 premios con la palabra “RASPA

Esto pasó con el Acumulado

En el caso del sorteo del Acumulado la combinación ganadora fue la de la serie 510 con el número 99, con un premio de 2.5 millones.

Para este viernes, ese sorteo llega a los 745 millones de colones.