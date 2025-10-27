Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo 26 de octubre

Este domingo, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo ordinario Nº 4.873 de la Lotería Nacional y repartió muchos millones de colones en todo el país.

En total hubo 100 premios de distintas cantidades, pero toda la atención se centra en los tres primeros:

Este domingo se jugó un nuevo sorteo de Lotería Nacional (Fines ilustrativos) (JPs/Cortesía)

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 77 con la serie 838

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 24 con la serie 925

con la El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 47 con la serie 375

Si quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.