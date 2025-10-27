Nacional

Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo 26 de octubre

Nuevo sorteo de Lotería Nacional repartió muchos millones, revise si usted es uno de los ganadores

Por Hillary Chinchilla Marín

Este domingo, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo ordinario Nº 4.873 de la Lotería Nacional y repartió muchos millones de colones en todo el país.

En total hubo 100 premios de distintas cantidades, pero toda la atención se centra en los tres primeros:

El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)
Este domingo se jugó un nuevo sorteo de Lotería Nacional (Fines ilustrativos) (JPs/Cortesía)
  • El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 77  con la serie 838
  • El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 24 con la serie 925
  • El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 47  con la serie 375

Estos son los números y series de la suerte según la Inteligencia Artificial

Si quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Gordo Navideño 2025 ya está en la calle y estos son los millones que entregará

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.

