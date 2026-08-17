Alcalde de Cartago vivió una dura situación el Día de la Madre que le conmueve el alma a cualquiera

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, vivió este Día de la Madre una de esas situaciones difíciles de sacar de la memoria, luego de acompañar a una familia justo cuando una adulta mayor recibió la noticia de que su esposo, con quien compartió 51 años, había fallecido.

Redondo relató este domingo en sus redes sociales que todo comenzó cuando un amigo le escribió para comunicarle la muerte de su padre. Junto a su esposa decidió visitar a la familia durante la tarde para acompañarla en aquel difícil momento.

Sin embargo, al llegar a la vivienda se encontró con una situación inesperada e incómoda: la esposa y una de las hijas del fallecido todavía no sabían lo que había ocurrido.

“El día de ayer mi esposa y yo vivimos una experiencia conmovedora. De esas que te tocan el corazón y hacen salir sentimientos y emociones muy particulares”, escribió el alcalde.

Fue a acompañar a un amigo y terminó viviendo una escena imposible de olvidar (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras esperaban la llegada de su amigo, Redondo y su esposa compartieron durante aproximadamente media hora con la adulta mayor.

Sin conocer todavía la noticia, la mujer les habló sobre su deseo de tener más tiempo junto al hombre que había sido su esposo durante 51 años. Sus hijas, por su parte, conversaron sobre el proceso que habían atravesado debido a la enfermedad de su padre.

Poco después llegó el momento más difícil. El amigo del alcalde regresó acompañado por otra de sus hermanas y tuvieron que comunicarles que su ser querido había fallecido.

“Un 15 de agosto, Día de las Madres, en el que muchas familias estaban celebrando, esta dulce anciana recibía la noticia que no quería escuchar, que le abría el corazón en mil pedazos”, relató Redondo.

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El alcalde aseguró que tuvo la oportunidad de sostener la mano de la mujer y abrazar a sus hijos mientras enfrentaban la pérdida.

La experiencia llevó a Redondo a compartir una reflexión sobre lo frágil que puede ser la vida y la importancia de valorar a los seres queridos mientras están presentes.

“Así es la vida, a veces trae consigo episodios que nos retuercen el alma, que desgarran sentimientos y emociones, que nos cambian de por vida”, expresó.