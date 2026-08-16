MEP suspende lecciones en 862 centros educativos tras fuertes lluvias

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de lecciones en 862 centros educativos debido a las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana en el país.

LEA MÁS: CNFL cambia fecha y horario de trabajos en la General Cañas para evitar más presas

Las condiciones climáticas han generado afectaciones como daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otros incidentes que han dificultado el tránsito.

Por eso, las autoridades tomaron la decisión de no enviar este lunes 17 de agosto a los niños y jóvenes, así como docentes y personal administrativo, a los centros educativos para resguardar su seguridad.

Debido a las afectaciones que se han generado en el país por las fuertes lluvias, el MEP decidió suspender lecciones en más de 800 centros educativos. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

¿Dónde se ubican los centros educativos con lecciones suspendidas?

El MEP informó que estos se ubican en las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte (que cubre Upala, Los Chiles y Guatuso).

LEA MÁS: Muere reconocido periodista radial que sobrevivió al atentado de “La Penca”

Las autoridades indicaron que en Turrialba (216 instituciones), Sarapiquí (138), Limón (285) y Sulá (110) habrá un cierre total de los centros educativos.

Mientras tanto, un total de 80 centros educativos estarán cerrados en Guápiles, 12 en San Carlos y 21 en la Zona Norte.

Por ejemplo, en Guápiles se suspenderán lecciones en la escuela Dúrika, el Liceo Rural Cartagena, CINDEA Río Jiménez, la escuela Coopemalanga, el Liceo Experimental Bilingüe Río Jiménez, CTP Guácimo, entre otras instituciones.

En San Carlos, no habrá clases este lunes en la escuela La Pradera, el Liceo Rural Boca Tapada, la escuela Bonanza, el Liceo Rural Boca del Río San Carlos, la escuela Santa Ana Cureña, entre otros lugares.

Algunos centros educativos afectados en la Dirección Regional Zona Norte-Norte son las escuelas Santa Fe, San José de Buena Vista, La Trocha, Caño Castilla, San Humberto, Pastastillo y más.

Los centros educativos que tendrán lecciones suspendidas se ubican en las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte (que cubre Upala, Los Chiles y Guatuso). (Jose Cordero/José Cordero)

El MEP señaló que mantiene un monitoreo permanente y una coordinación con las autoridades para resguardar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, así como tomar las medidas preventivas que correspondan.

LEA MÁS: A Cupido le operaron del corazón y, menos de 2 meses después, vuelve a bailar como un joven de 15 años