CNFL cambia fecha y horario de trabajos en la General Cañas para evitar más presas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) ya no iniciará este lunes 17 de agosto los trabajos de instalación de las 90 figuras alusivas a la conmemoración de la Independencia en la autopista General Cañas.

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Cuando la institución informó que los trabajos se iban a realizar en un horario de 9 a. m. a 2 p. m. durante una semana (de lunes 17 a lunes 24 de agosto), se alertó a la ciudadanía sobre la posibilidad de más presas en la zona, debido a que se iba a cerrar parcialmente el carril interno en sentido Alajuela-San José.

Sin embargo, cambiaron los planes.

Ahora los trabajos iniciarán el próximo lunes 24 de agosto en un horario de 9 p.m. a 1 a.m. para evitar afectaciones en el tráfico vehicular.

La CNFL pospuso la instalación de las 90 figuras. Estaba programada para iniciarse a partir de este lunes 17 de agosto, pero ahora los trabajos empezarán el próximo 24 de agosto. (CNFL/Cortesía)

La CNFL indicó que valoró estos cambios junto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

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CNFL aprovechará ocasión para hacer mantenimiento

Mientras la CNFL realice la instalación de las figuras representativas de la antorcha de la libertad y las figuras humanas con trajes típicos con los colores patrios en la autopista, el personal aprovechará para hacer trabajos de mantenimiento preventivo.

Además, se hará una revisión general del cableado, las fotoceldas y los paneles de control.

Mientras realizan la instalación de las figuras, la CNFL hará un mantenimiento preventivo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el sitio habrá dos cuadrillas y dos grúas. Asimismo, trabajarán diez técnicos de la CNFL.

Se solicita a los conductores que, en caso de circular por la zona a altas horas de la noche, transiten con precaución para evitar cualquier incidente.

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