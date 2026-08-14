Prepárese: Habrá más presa en la autopista General Cañas durante una semana por este motivo

Si usted habitualmente sufre con las presas en la autopista General Cañas,a partir del lunes 17 de agosto podría ser peor porque se realizarán trabajos en la vía con motivo del aniversario de la Independencia de Costa Rica.

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) instalará 90 figuras representativas de la antorcha de la libertad y figuras humanas con trajes típicos con los colores patrios en la autopista.

Estos trabajos se iniciarán este lunes 17 y se extenderán hasta el lunes 24 de agosto, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Debido a la instalación, se cerrará de forma parcial el carril interno en sentido Alajuela-San José.

Durante una semana, la CNFL instalará figuras conmemorativas para el aniversario de la independencia del país. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por eso, se recomienda a los conductores armarse de paciencia mientras transitan por la autopista o utilizar rutas alternas si quieren evitar la presa durante esos días.

Durante las labores se utilizarán dos cuadrillas y dos grúas; además, trabajarán diez técnicos de la CNFL.

Para la seguridad de los conductores y los trabajadores, se colocarán dispositivos preventivos en la vía.

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CNFL hará otros trabajos

La CNFL señaló que aprovechará esta ocasión para realizar mantenimiento preventivo y una revisión general de los cableados, fotoceldas y paneles de control.

La institución solicitó a los conductores extremar medidas de precaución mientras se realizan los trabajos para evitar incidentes.

“Nuestro personal técnico y las grúas estarán ubicados en el sentido Alajuela-San José ejecutando estas labores, es por eso por lo que se hace un llamado a los usuarios de la autopista para extremar medidas de precaución y moderar la velocidad”, dijo Eric Esquivel, director de Distribución de la CNFL.

Debido a los trabajos que se realizarán en la autopista General Cañas, se cerrará de forma parcial un carril interno. Se recomienda precaución a los conductores. (Alonso Tenorio)

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