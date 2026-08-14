Sala IV toma decisión sobre el rechazo al nombramiento de Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

La Sala Constitucional tomó una decisión en relación con el rechazo al nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Los sindicatos eligieron el pasado 9 de junio a Alfaro como su representante ante la Junta Directiva. Ella debía ser juramentada por el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, unas semanas después, el Consejo de Gobierno rechazó su nombramiento alegando que no tenía los requisitos.

La Sala IV tomó una decisión en relación con el rechazo al nombramiento de Rocío Alfaro como representante sindical ante la Junta Directiva de la CCSS. Foto: Mayela López (Mayela López)

Al parecer, la exlegisladora tenía una falta de competencia en materia económica porque es educadora y filósofa y una presunta incompatibilidad operativa porque, supuestamente, su hermano es médico asistente y su cuñada es enfermera de un hospital de la Caja, entre otros motivos.

La respuesta del Consejo de Gobierno generó molestia en el sector sindical al punto de que presentaron recursos de amparo y convocaron una manifestación para defender su elección.

La Sala Constitucional informó este jueves 13 de agosto que declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra el Consejo de Gobierno.

Además, anuló el acuerdo mediante el cual se rechazó el nombramiento de la exdiputada.

Esto significa que el Consejo de Gobierno debe juramentar a Rocío Alfaro para que así pueda formar parte de la Junta Directiva de la CCSS y tomar decisiones importantes en representación de los sindicatos.

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Junta Directiva de la CCSS había pedido otro representante sindical

Después de que el Consejo de Gobierno rechazara el nombramiento de Alfaro, la Junta Directiva de la CCSS solicitó en julio a las organizaciones sindicales que eligieran otro representante.

No obstante, los sindicatos se mantuvieron firmes con su elección.

“La nueva convocatoria de la CCSS, para elegir el representante sindical para la Junta Directiva, es ilegítima e irrespetuosa con la voluntad de la unión sindical, que ya hace más de un mes eligió legítimamente y a cabalidad a sus representantes ante la Junta Directiva”, dijo Randall Cabrera, presidente de la Unión Médica Nacional (UMN).

Los sindicatos eligieron a la exdiputada Rocío Alfaro como su representante el pasado 9 de junio, pero el Consejo de Gobierno rechazó su nombramiento. (APSE/APSE)

Los sindicatos afirmaron que la exdiputada era idónea para el cargo. Cabrera comentó a La Teja que se hizo una revisión adecuada antes de hacer la elección.

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