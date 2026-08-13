Política

Esta es la primera votación en la que la fracción de Pueblo Soberano se divide: quedó 26-27

Fracción oficialista rompe filas por primera vez en delicada situación. ¿Hay ruptura interna?

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Este jueves en la sesión del plenario legislativo, por primera vez, la fracción oficialista rompió filas y se dividió en una votación muy delicada.

Desde la mañana, la Asamblea Legislativa se ha visto envuelta en polémica por las declaraciones de la diputada oficialista Cindy Murillo, quien comparó a las legisladoras Claudia Dobles y Abril Gordienko con “damas de compañía”.

Diputados plenario legislativo
José Miguel Villalobos votó a favor de la moción porque su conciencia así lo dictó. (Asamblea Legislativa)

Luego de un tremendo pleito en el que hasta compañeros de Murillo le hicieron ver su error, ella no quiso reconocer que se equivocó y mucho menos ofrecer disculpas.

Debido a la vergonzosa situación que ocasionó que se rompiera el cuórum porque los legisladores salieron molestos del plenario legislativo, Nogui Acosta, jefe de fracción, tuvo que disculparse con Dobles y Gordienko y decir que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Murillo.

LEA MÁS: (Videos) Diputada chavista exhibe por primera vez un enfrentamiento interno de la fracción oficialista

La moción de la discordia

Siempre en el mismo tema, la diputada Iztarú Alfaro presentó una moción para rechazar las declaraciones que Murillo hizo sobre las legisladoras de opocisión.

Sorprendió que los oficialistas José Miguel Villalobos y Antonio Barzuna votaran a favor de la moción, separándose del resto de los oficialistas que votaron en contra.

LEA MÁS: (Video) Nogui Acosta dice no avala declaraciones de una sus diputadas y da fuerte mensaje

Oficialismo rompe filas por primera vez en una votación

La votación quedó 27 a 26, por lo que los dos votos de los oficialistas hicieron la diferencia para que la moción se aprobara.

Nogui Acosta dijo luego de la votación que no estaban de acuerdo con la moción porque personalizaba el tema hacia Murillo, cuando en el plenario ya eran varios los diputados que han hecho ofensas a otras personas y no lo ven justo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
José Miguel VillalobosAntonio BarzunaPueblo Soberanorompen filas
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.