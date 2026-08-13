(Video) Nogui Acosta dice no avala declaraciones de una sus diputadas y da fuerte mensaje

Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo, tuvo que salir a hablar en nombre de la fracción y disculparse por las desafortunadas declaraciones que dio una de las legisladoras de Pueblo Soberano, las cuales causaron un gran pleito en el plenario legislativo.

Nogui Acosta reconoció la equivocación de la legisladora Cindy Murillo y pidió disculpas en nombre del oficialismo. (Archivo)

La oficialista Cindy Murillo comparó a las legisladoras Abril Gordienko y Claudia Dobles con “damas de compañía” y eso causó todo un revuelo en el Congreso.

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“Señores diputados, quiero hacerles un llamado a la calma. Quiero decirles que estos exabruptos se han repetido una y otra vez en este plenario legislativo, por lo que yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande de tener respeto. Nos tenemos que respetar desde las diferentes figuras en las que nosotros consideramos que estamos”.

La diputada Cindy Murillo se negó a disculparse por lo que dijo. (Asamblea Legislativa)

“El Partido Pueblo Soberano llama a cada uno de los diputados a tener criterio a la hora de tomar estas decisiones. No avalamos los comentarios de doña Cindy Murillo. Creemos que fueron desafortunados y por eso ofrecemos una disculpa tanto a doña Claudia como a doña Abril, sino también a cada uno de los diputados”, dijo Acosta.

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Hace un llamado a la coherencia

El jefe de fracción dijo que no es coherente que un día se pida respeto por parte de una fracción y luego esa misma fracción falte al respeto.

Nogui Acosta envió mensaje sobre lo que hizo diputada Cindy Murillo

“Esto se ha convertido en un proceso continuo en donde un día sí y otro también diputados hablan de manera incoherente, para decir lo menos, en donde nos hemos terminado atacando cuando el objetivo de aquí es cambiar la Asamblea Legislativa.

Le hicimos una promesa los costarricenses, le dijimos que íbamos a tener un debate de altura, les dijimos que íbamos a ser productivos, les dijimos que nos íbamos a tratar con respeto y eso no ha estado ocurriendo", agregó.