Política

(Video) Nogui Acosta dice no avala declaraciones de una sus diputadas y da fuerte mensaje

Nogui Acosta fue claro en que no aceptan las declaraciones que dio una diputada oficialista y dijo algo muy serio sobre el tema

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo, tuvo que salir a hablar en nombre de la fracción y disculparse por las desafortunadas declaraciones que dio una de las legisladoras de Pueblo Soberano, las cuales causaron un gran pleito en el plenario legislativo.

Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del oficialista PPSO, afirmó que no darán continuidad a la práctica de destinar 10% de los créditos internacionales para el pago de la deuda de la CCSS.
Nogui Acosta reconoció la equivocación de la legisladora Cindy Murillo y pidió disculpas en nombre del oficialismo. (Archivo)

La oficialista Cindy Murillo comparó a las legisladoras Abril Gordienko y Claudia Dobles con “damas de compañía” y eso causó todo un revuelo en el Congreso.

LEA MÁS: (Video) José Miguel Villalobos defendió a diputadas ofendidas por su compañera y le dio a ella un fuerte mensaje

“Señores diputados, quiero hacerles un llamado a la calma. Quiero decirles que estos exabruptos se han repetido una y otra vez en este plenario legislativo, por lo que yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande de tener respeto. Nos tenemos que respetar desde las diferentes figuras en las que nosotros consideramos que estamos”.

Cindy Murillo, PPSO, lago Arenal
La diputada Cindy Murillo se negó a disculparse por lo que dijo. (Asamblea Legislativa)

“El Partido Pueblo Soberano llama a cada uno de los diputados a tener criterio a la hora de tomar estas decisiones. No avalamos los comentarios de doña Cindy Murillo. Creemos que fueron desafortunados y por eso ofrecemos una disculpa tanto a doña Claudia como a doña Abril, sino también a cada uno de los diputados”, dijo Acosta.

LEA MÁS: (Video) Diputada oficialista ofendió a dos legisladoras de oposición y hasta sus compañeros explotaron contra ella

Hace un llamado a la coherencia

El jefe de fracción dijo que no es coherente que un día se pida respeto por parte de una fracción y luego esa misma fracción falte al respeto.

Nogui Acosta envió mensaje sobre lo que hizo diputada Cindy Murillo

“Esto se ha convertido en un proceso continuo en donde un día sí y otro también diputados hablan de manera incoherente, para decir lo menos, en donde nos hemos terminado atacando cuando el objetivo de aquí es cambiar la Asamblea Legislativa.

Le hicimos una promesa los costarricenses, le dijimos que íbamos a tener un debate de altura, les dijimos que íbamos a ser productivos, les dijimos que nos íbamos a tratar con respeto y eso no ha estado ocurriendo", agregó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nogui AcostaCindy MurilloAbril GordienkoClaudia Dobles
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.