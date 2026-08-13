(Video) José Miguel Villalobos defendió a diputadas ofendidas por su compañera y le dio a ella un fuerte mensaje

El diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano, criticó de forma fuerte a su compañera de fracción Cindy Murillo luego de que comparara a las legisladoras Claudia Dobles y Abril Gordienko con “damas de compañía”.

El abogado se disculpó con las legisladoras y le pidió a Murillo que reconociera que se había equivocado y que se retractara, pero ella no lo hizo.

Cindy Murillo llamó a Claudia Dobles y Abril Gordienko damas de compañía. (Asamblea Legislativa)

“Yo me voy a solidarizar con usted, doña Claudia, y con doña Abril. Y le voy a pedir con todo el respeto a mi colega, la diputada Cindy Murillo, así como la he defendido en su momento y he ofrecido acompañarla en algunas de las cosas que ha pasado; aquí lo he estado hablando con mis compañeras y compañeros diputados de la fracción de Pueblo Soberano. Si nosotros queremos ser congruentes con nuestra posición, no podemos permitir esto, y yo le pido a usted, doña Cindy, con el mayor de los respetos, me vuelve a decir que no.

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José Miguel Villalobos le pidió a Cindy Murillo que se disculpara

“Ese tipo de expresiones no ayudan, no es que no ayudan solamente a la convivencia del día a día, es que no ayudan a formar una posición de fracción de gobierno. Yo creo que se puede ser duro, se puede ser severo, y ustedes lo han sido también con nosotros... A veces, al calor del momento se dicen cosas... Vuelvo a insistirle, doña Cindy, con el mayor de los respetos, no soy el jefe ni el subjefe de fracción, pero lo hago con el mayor respeto; así como le he ayudado a usted, le pido que se disculpe con las estimables diputadas”, manifestó Villalobos.