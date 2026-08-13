(Video) Diputada oficialista ofendió a dos legisladoras de oposición y hasta sus compañeros explotaron contra ella

La diputada oficialista Cindy Murillo ofendió a las legisladoras opositoras Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), al compararlas con damas de compañía.

Murillo hizo la comparación el miércoles en la noche mientras daba declaraciones a un medio de comunicación en las afueras del plenario legislativo.

La diputada Cindy Murillo causó un gran pleito en el plenario legislativo. (Asamblea Legislativa)

Este jueves en la mañana, al iniciar la sesión del plenario legislativo, Dobles pidió la palabra y se pronunció al respecto, diciendo que quería ver si en esta ocasión, así como cuando Edgardo Araya habló mal de Laura Fernández, los diputados oficialistas se iban a pronunciar e iban a salirse del plenario.

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El diputado oficialista, José Miguel Villalobos, tomó la palabra y él mismo le pidió a Murillo que se disculpara con las dos legisladoras, pero la diputada hizo una seña con la cabeza de que no lo haría.

La siguiente en hablar fue Gordienko, quien dijo que no le daba permiso de manchar su dignidad y denunciaba lo que había pasado.

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Cindy Murillo intentó aclarar sus palabras

Diputada la embarró más

Después, Murillo pidió la palabra y dijo que habían sacado de contexto y que ella había señalado en la entrevista, mientras hacía un “análisis político” del plantón judicial, y mencionó que supuestamente se dio un maridaje entre el Frente Amplio y Liberación Nacional y ahí fue donde mencionó a las legisladoras como las “damas de compañía”, haciendo la comparación, según ella, con damas de honor.

Cuando Murillo dijo eso, la mayoría de diputados del plenario se levantó de las curules para pedir orden y, como ella siguió defendiendo el tema, los legisladores empezaron a salir del plenario en señal de protesta. Hasta varios oficiales abandonaron el lugar, muy molestos con la actitud de Murillo, ya que contradice la coherencia que han tratado de mantener a la hora de pedir respeto.