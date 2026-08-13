Gobierno de Laura Fernández entrega embajadas a Mary Munive, Cindy Quesada y dos exdiputados

El Consejo de Gobierno ratificó los nombramientos de dos exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves y dos exdiputados como embajadores de Italia, Perú, Honduras y Guatemala.

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Se trata de Mary Munive, exministra de Salud y exvicepresidenta de la República; Cindy Quesada, exministra de la Condición de la Mujer; Jorge Rojas, exdiputado de la fracción oficialista durante la administración Chaves Robles; y Horacio Alvarado, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) del periodo 2022-2026.

Munive será embajadora de Italia. Recordemos que ella descartó en febrero continuar en su cargo como ministra en el gobierno de Laura Fernández.

El Consejo de Gobierno ratificó los nombramientos de Mary Munive, CIndy Quesada, Jorge Rojas y Horacio Alvarado como embajadores de Costa Rica en Europa y Latinoamérica. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Yo soy la que he tomado la decisión de no continuar en esta cartera, principalmente porque yo necesito tener un tiempo para poder de alguna forma definir mis prioridades, definir mi vida personal y mi vida familiar”, dijo en una conferencia de prensa celebrada el 10 de febrero de este año, según Teletica.com.

“Porque al fin y al cabo yo estoy muy orgullosa de la investidura que tengo, del voto del pueblo como vicepresidenta de la República. Pero también comprendan que yo soy madre y tengo una responsabilidad personal y familiar también que asumir y que darle continuidad más allá de cualquier investidura que tiene un tiempo acotado”, añadió.

En el caso de Quesada, ella asumirá la embajadora en Perú, mientras que el exdiputado oficialista, Jorge Rojas, tendrá el cargo en la embajada de Honduras.

Alvarado será enviado a Guatemala, donde fungirá como embajador de Costa Rica en ese país centroamericano. Este exlegislador es uno de los rostros que votó en contra del levantamiento de la inmunidad a Chaves por el caso BCIE-Cariñitos y la presunta beligerancia política.

Él renunció al PUSC después de que la agrupación abriera un procedimiento ético disciplinaro en su contra.

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Otros nombramientos

Además de estos exjerarcas y exdiputados, el gobierno ratificó los nombramientos de Eugenia Gutiérrez, Andrea Arroyo y Ana Lorena Villalobos, quienes son embajadoras de carrera.

Gutiérrez será representante permanente alterna ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Por otra parte, Arroyo asumirá el mismo cargo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y Villalobos, en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Se anunciaron los nombramientos de Eugenia Gutiérrez como representante permanente alterna ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Andrea Arroyo asumirá el mismo cargo ante la OEA y Ana Lorena Villalobos, ante la ONU en Nueva York. (Ministerio de Exteriores/Ministerio de Exteriores)

Carlos Lizano será embajador de Costa Rica en Alemania, Istvan Alfaro en Argentina y Charles Hernández en Brasil.

El gobierno indicó que mantiene en trámite 10 solicitudes de beneplácito para diplomáticos de carrera. Estos nombramientos serán ratificados cuando avancen esos procesos.

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