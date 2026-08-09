¿Por qué Rodrigo Chaves y Laura Fernández hablan de dictadura y golpe de Estado? Expertos revelan truco mental

En la política actual de Costa Rica, estamos viendo cosas impensadas hace 10 o 20 años.

Muchos jamás se imaginaron escuchar a un expresidente de la República decir: “¿Están muertos de miedo? ¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?” tal y como lo hizo Rodrigo Chaves hace unas semanas en Nicoya, Guanacaste.

La Ventana de Overton explica mucho lo que está pasando en la política nacional. (AFP)

Tampoco creyeron posible escuchar a la presidenta del país decir que un fallo de la Sala Constitucional era un golpe de Estado, tal cual lo dijo Laura Fernández el 31 de julio anterior.

De un pronto a otro, palabras y frases que en la historia de Costa Rica podrían parecer descabelladas empezaron a sonar todos los días.

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Para entender por qué el Gobierno toca temas que antes eran impensados, conversamos con los politólogos Rubén Grillo y Gustavo Araya, quienes nos explicaron un fenómeno muy interesante llamado la Ventana de Overton, creada por el estadounidense Joseph P. Overton.

Los seguidores del Gobierno repiten lo que los dirigentes dicen. (Marvin Caravaca)

¿En qué consiste la Ventana de Overton?

Según explica Rubén Grillo, esta ventana es una estrategia de comunicación política. Su meta es lograr que la sociedad acepte ideas que al principio suenan locas o radicales, pero que con el tiempo podrían convertirse en leyes.

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Para entenderlo mejor, Gustavo Araya nos da un ejemplo: imagínese que usted va a tomar una fotografía y dice: “No voy a meter esta cosa tan fea en la foto porque a nadie le va a gustar”.

Pero resulta que poco a poco van metiendo ese objeto feo en la imagen. Lo hacen con tanto cuidado que, de repente, se vuelve normal. “Ya pasa a formar parte del escenario político”, nos cuenta Araya.

Los diputados oficialistas también repiten el discurso del Gobierno en el Congreso. (Esteban Bermúdez)

¿Y cómo logran meter esa “cosa fea” en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta? Grillo detalla que el secreto está en la repetición constante de una idea radical a través de diferentes medios.

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El politólogo pone el ejemplo de un canal de WhatsApp de alertas tempranas. Ahí la gente entra para ver choques o calles cerradas, pero de la nada, los administradores empiezan a poner videos en contra del Poder Judicial con la misma narrativa del Gobierno.

Si usted lee ese mensaje en WhatsApp, luego lo ve en medios afines al Gobierno, lo escucha de “analistas” pagados y lo rematan en la conferencia de prensa de los miércoles, usted termina creyendo que esa es la realidad.

Laura Fernández, siendo politóloga, dijo que en Costa Rica hubo un golpe de Estado cuando no fue así. (Presidencia)

Quitarles el peso a las palabras

Araya, por su parte, recuerda que esta técnica la usan mucho los populistas autocráticos. Su intención es que sean ellos quienes pongan el tema de conversación (enmarquen la foto) para que todos los demás tengamos que correr a responderles.

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Por eso, cuando a un presidente le dicen dictador, él mismo se apropia de la palabra. Araya nos recordó cuando Nayib Bukele en El Salvador dijo que él era el “dictador más cool”, quitándole todo lo malo al término.

Lo mismo pasó con Javier Milei en Argentina, quien salió a la calle con una motosierra como símbolo de su efectividad en el recorte del gasto público.

Y es que Milei siempre ha sido violento. Se le ha escuchado decir a sus adversarios “rata, excremento humano, zurdo de mierda”. Como ha hecho cosas tan locas en público, lo de que golpearan a unos jubilados en una protesta ya no parecía tan grave.

El gobierno de Laura Fernández continúa la línea de comunicación de la administración anterior. (Rafael Pacheco)

Desacreditar a los que piensan diferente

Para que esta Ventana de Overton funcione, hay que apagar a los que critican. Grillo explica que por eso el Gobierno desacredita a los opositores llamándolos “comunistas”, jugando con ese viejo mito de los años 70 de que “los comunistas comen niños” para asustar a la población.

También atacan a los medios de comunicación llamándolos “canallas” y deslegitiman a instituciones como las universidades públicas, quitándoles recursos para que no generen pensamiento crítico.

Al debilitar a todos los que pueden hacer un contrapeso, se logra que la gente acepte ideas impensables.

La Ventana de Overton explica la realidad política del país

Gustavo Araya explica que estos políticos hacen este tipo de cosas para justificar sus ideas y para distraer a las personas de lo realmente importante, sobre todo cuando no han sido capaces de resolver los problemas de la nación.

Prefieren que las personas discutan en lugar de hablar de los verdaderos problemas del país, como el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, el desempleo, impuestos a la canasta básica o la situación fiscal del país.