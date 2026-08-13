Trágico incendio en Pavas reaviva debate sobre cortes de agua a nivel del país

El diputado Antonio Trejos señaló fuertemente el desabastecimiento de agua en la tragedia ocurrida este lunes. (Asamblea Legislativa /La Nación)

El reciente siniestro ocurrido en Metrópolis II de Pavas, en el que fallecieron un joven de 14 años y su padre de 66 años, ha generado un nuevo debate con respecto a los cortes de agua a nivel nacional.

Esto después de que Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio, criticara fuertemente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA ) por la falta de abastecimiento al momento de atender la emergencia, un obstáculo que, según reportaron vecinos de la comunidad, impidió su atención.

Ante estos cuestionamientos, la diputada oficialista Kattia Calvo llamó “ignorante” a Trejos y defendió la labor del AyA, negando que el organismo estuviera implicado en el suceso.

Por otro lado, el sindicato del AyA solicitó a la institución que rinda cuentas sobre los racionamientos en la GAM tras esta polémica.

Una frustración constante

La molestia y el debate por los repentinos cortes de agua en todo el país no son un tema nuevo, sino situaciones que han colmado la paciencia de distintas comunidades y sectores que exigen respuestas ante suspensiones repentinas, desabastecimientos de varios días y avisos tardíos.

Durante el mes de febrero, por ejemplo, San Carlos se llenó de quejas ciudadanas ante esta problemática, afirmando que la falta de notificaciones adecuadas y las suspensiones que sobrepasaban la duración informada impedían prepararse para las mismas, recolectar agua a tiempo o incluso realizar labores básicas del hogar.

Por otra parte, habitantes de provincias como Guanacaste han reportado cortes de hasta 12 horas; usuarios de diversos puntos del país han señalado que las facturas se mantienen iguales pese a la falta de servicio y situaciones insólitas como la contaminación del suministro con xileno en diversos cantones de la GAM en 2024 han provocado un descontento cada vez más generalizado.

Manifestaciones e interrogantes

Situaciones como el incendio ocurrido a inicios de la semana han llevado también a protestas como la registrada este miércoles, en la cual vecinos de Pavas se reunieron frente a las oficinas del AyA para exigir respuestas ante un trágico suceso que aún genera muchas interrogantes, y en el cual incluso el Cuerpo de Bomberos señaló un bajo caudal y una baja presión de agua para atender la emergencia.

Los manifestantes se concentraron desde las 6:00 a. m. en busca de un pequeño consuelo para una comunidad que está de luto; sin embargo, no pudieron conversar con representantes del organismo.

Tras los cuestionamientos, el AyA informó que revisará el desabastecimiento en Metrópolis II de Pavas; sin embargo, al momento de redactar esta nota, no había brindado más detalles a La Teja sobre su punto de vista tras la tragedia.

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