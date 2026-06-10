Más de 38 mil personas se quedarán sin agua en Heredia este jueves

Un total de 38.376 personas se quedarán sin agua este jueves 11 de junio en Heredia, por lo que deben tomar previsiones.

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La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció que este jueves se realizarán trabajos de mantenimiento en redes de energía.

La suspensión se realizará en un horario de 7 a.m. a 1 p.m.

Más de 38 mil heredianos se quedarán sin el servicio de agua este jueves 11 de junio. (Shixart1985/Wikimedia Commons)

¿Cuáles zonas se verían afectadas por el corte de agua?

Debido a los trabajos de mantenimiento, la ESPH suspenderá el servicio de agua para vecinos de Heredia centro.

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Estas son las zonas que se verán afectadas por la suspensión de este servicio esencial:

El casco central de Heredia, así como las avenidas 3, 7, 11 y 13, ubicadas en los alrededores del Colegio Técnico Profesional de Heredia, la parada de buses Heredia-Alajuela, el parque Alfredo González Flores y la Escuela Fátima, entre otros lugares.

La ESPH informó que el casco central de Heredia y otras zonas se verán afectados por la suspensión del agua. (Jose Cordero)

También se verán afectadas las calles 2, 5, 7, 9, 13 y 13A, específicamente en los alrededores de la urbanización Corazón de Jesús, el abastecedor Monte Carlo, la soda Bon Appetit, entre otras.

Por eso, se recomienda a los vecinos almacenar agua en recipientes con tapa para evitar la proliferación de mosquitos. Así podrán utilizarla para sus necesidades, ya sea para lavar platos o las manos.

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