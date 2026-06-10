¿Habrá asueto este jueves por el Mundial? Esto dice el gobierno de Laura Fernández

A dos días de que se inicie la Copa Mundial 2026, se divulgó una información que generó confusión entre los empleados sobre un supuesto asueto para este jueves 11 de junio.

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Al parecer, en redes sociales y en la aplicación de mensajería WhatsApp circuló una imagen de un presunto decreto firmado por la presidenta Laura Fernández, en el que se decretaba el 11 de junio como día de asueto para disfrutar de la inauguración de la fiesta mundialista.

La confusión fue tanta que el gobierno tuvo que salir a desmentir la información.

El gobierno de Laura Fernández aclaró sobre un supuesto decreto que circuló en redes sociales sobre un día de asueto por el inicio del Mundial. Foto: John Durán (JOHN DURÁN /John Durán)

“La Presidencia de la República aclara que esta publicación que circula en redes sociales y chats de WhatsApp es completamente falsa”, escribió en una publicación en redes sociales.

El gobierno compartió la imagen que fue divulgada con un sello con la palabra “falso”.

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¿Qué decía el supuesto decreto?

En dicha imagen se señalaba que, por motivo del evento deportivo de carácter mundial que “despierta gran interés y pasión en la población costarricense”, se decretaba el día libre para los empleados de instituciones públicas.

Además, afirmaba que, en el caso de los trabajadores de servicios públicos esenciales, los patronos debían buscar las medidas necesarias para asegurar su prestación.

La imagen contaba con un supuesto sello del Gobierno y la presunta firma de la presidenta.

El gobierno de Laura Fernández desmintió que este jueves sea día de asueto por el inicio de la Copa Mundial 2026. (Presidencia/Presidencia)

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