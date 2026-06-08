¿Está buscando trabajo? Ready Pizza hará feria de empleo en Heredia con varias vacantes disponibles

Si usted está buscando una oportunidad laboral o conoce a alguien que necesite empleo, esta información le puede interesar.

La cadena Ready Pizza realizará una feria de empleo este martes 9 de junio en Heredia, donde estará recibiendo candidatos para diferentes puestos en sus restaurantes de la provincia.

Le contamos de la feria de empleo. Captura (captu/captura)

La actividad se llevará a cabo a partir de las 2 de la tarde en la sucursal de Ready Pizza ubicada en Heredia centro.

La empresa informó que cuenta con vacantes para gerentes, asistentes, cajeros y pizzeros, por lo que la convocatoria está dirigida a personas con distintos perfiles y niveles de experiencia.

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Quienes deseen participar deben realizar una aplicación previa mediante el código QR habilitado por la compañía para el proceso de reclutamiento.

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Esta feria representa una buena oportunidad para quienes desean incorporarse al mercado laboral o buscan nuevas opciones de crecimiento profesional dentro del sector de restaurantes.

Los interesados también pueden solicitar más información por medio del WhatsApp 7092-7062 o escribir al correo reclutamiento@readypizzacr.com.

Si usted cumple con los requisitos y está interesado en alguna de las plazas, lo recomendable es completar el proceso de inscripción cuanto antes para agilizar su participación en la actividad.

Consejos para ir a una feria de empleo:

1. Lleve el currículum bien actualizado: Aunque parezca básico, muchas personas llegan con hojas de vida desactualizadas o incompletas. Revise que tenga su experiencia laboral, estudios, contactos y habilidades más importantes. Si puede llevarlo en físico y digital, muchísimo mejor.

2. Vaya preparado para una entrevista: En muchas ferias de empleo aprovechan para hacer entrevistas rápidas en el momento. Por eso, lo mejor es que usted vaya bien presentado, seguro y listo para responder preguntas sobre experiencia, fortalezas y disponibilidad.