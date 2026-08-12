Laura Fernández sorprende al decir lo que piensa de los diputados que trabajan en lo privado fuera del Congreso

La presidenta de la República, Laura Fernández, se refirió este miércoles a un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y lo que dijo llamó mucho la atención.

Un periodista de La Nación le preguntó a la mandataria, en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, si ve bien que un diputado de su bancada también ejerza como abogado de sospechosos de narcotráfico, y qué opina de un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa que prohibiría a los legisladores ejercer de forma privada durante su gestión.

José Miguel Villalobos dice que se necesita una reforma constitucional para hacer ese cambio en la ley. (Asamblea Legislativa)

Fernández dio una respuesta corta, pero tajante sobre el polémico tema.

“Desde el Gobierno se apoyaría un proyecto como ese. Yo siempre he sido muy clara en que las personas deben entregarse a tiempo completo al servicio público.

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“Usted no me ve a mí vendiendo servicios sábados o domingos después de que salgo aquí de la Casa Presidencial, así que yo, en lo personal, como presidenta de la República, estoy en contra de que personas que están al servicio del pueblo de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo. Muchas gracias”, sentenció la mandataria.

Laura Fernández no ve bien que los diputados usen el tiempo libre para trabajar en lo propio. (Asamblea Legislativa)

José Miguel Villalobos dice que lo piensa

La Teja consultó al diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien es el legislador cuestionado por el tema, qué piensa de lo dicho por la mandataria y él fue muy claro.

“Ese proyecto requeriría de una reforma constitucional; yo no tendría ningún problema en votar una reforma constitucional en ese sentido. En este momento es absolutamente legítimo y constitucionalmente válido”, expresó el legislador.

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La polémica por el tema inició el 28 de julio pasado cuando Villalobos no estuvo presente en el Congreso cuando Fernández llegó a presentar un paquete de proyectos de ley en materia de seguridad. El legislador estaba en ese momento en los tribunales de justicia laborando como defensor en la audiencia de un sospechoso de narcotráfico de apellidos Sánchez González.

Laura Fernández no está de acuerdo con que diputados trabajen en lo privado

Desde entonces él ha sido cuestionado fuertemente por el tema, pero siempre ha defendido su posición diciendo que es permitido y legal que use su tiempo libre para trabajar como profesional independiente.

El congresista, quien también es conocido por ser el abogado del expresidente Rodrigo Chaves, ha calificado de “amarillismo” las críticas en su contra y a quienes buscan “ensuciar su nombre”.

Explicó que históricamente los diputados pueden trabajar en sus profesiones por las mañanas sin problema.

José María Villalta dice que presentarán una moción para dispensar de trámite el proyecto de ley. (José Cordero)

Presentarán una dispensa de trámite

José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, aprovechó las declaraciones de Fernández de que está a favor del proyecto de ley impulsado por su agrupación y anunció que presentará una moción para dispensar de trámite la iniciativa. De esta forma espera que se apruebe de forma rápida.

Él dice que si la mandataria está a favor de la prohibición, no habría motivo para que los diputados oficialistas, que son mayoría en el Congreso, se opongan a la iniciativa.