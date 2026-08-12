Laura Fernández cambia de opinión y anuncia otro proyecto de ley para eliminar pensiones a expresidentes

La presidenta Laura Fernández anunció este miércoles 12 de agosto que presentará un proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes, cambiando su opinión sobre este tema.

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El anuncio lo realizó al final de la conferencia de prensa en Casa Presidencial. El Gobierno indicó que el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, presentará este mismo miércoles el proyecto en la Asamblea Legislativa. Lo cual ya hizo.

Justamente en la conferencia de prensa del miércoles pasado, le preguntaron a la mandataria si se debían eliminar las pensiones de los expresidentes.

La presidenta Laura Fernández anunció que presentará un proyecto de ley que busca eliminar las pensiones de los expresidentes. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) (MARTIN BERNETTI/AFP)

“Yo creo que las personas que tenemos funciones públicas, al igual que cualquier otro trabajador, tenemos que cotizar, tenemos que realizar las contribuciones a los fondos de pensiones que corresponden.

El cargo de presidente de la República tiene una serie de prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos y por eso es que mundialmente se reconoce una pensión para expresidentes, que más que una pensión es un reconocimiento para que después de haber ejercido este cargo tengan un ingreso que les permita continuar con un nivel de vida sostenible en virtud de que puede ser difícil reincorporarse", dijo.

“Hay temas de seguridad y otros importantes, pero creo que es relevante que lleven adelante esos análisis y yo por mi cuenta, mientras pueda trabajar y Dios me dé vida y salud, lo haré”, añadió.

Ella también defendió esta pensión en una actividad en La Guácima el viernes. En esa ocasión, dijo que si algún exmandatario necesitaba la pensión, que la aprovechara.

Cambió de opinión

Sin embargo, en la conferencia de este miércoles la presidenta afirmó que ha abordado este tema en otras ocasiones, pero que no había tenido la “oportunidad” de hablarlo en profundidad.

“Reitero, estoy absolutamente comprometida con la eliminación de las pensiones de los expresidentes. Cada persona debe recibir la pensión para la cual cotizó. Voy a usar mi caso personal: yo tengo 21 años de cotizar. (...) Gracias a Dios empecé a trabajar muy jovencita”, dijo.

Agregó que ella siempre ha sido congruente y que por eso presentó este nuevo proyecto de ley.

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La mandataria dio a entender que el proyecto de ley incluye la eliminación de las pensiones de todos los expresidentes del pasado, incluida la de Rodrigo Chaves.

También se incluyen las pensiones de futuros expresidentes, como Fernández, cuando finalice su administración en 2030.

Aunque Laura Fernández tenía una opinión distinta la semana pasada, en la conferencia de este miércoles afirmó que eliminaría las pensiones de todos los expresidentes del pasado y de futuros exmandatarios, incluyendo la suya. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Ya hay otro proyecto de ley

En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes.

Esta iniciativa fue presentada por la fracción frenteamplista del periodo anterior. El proyecto de ley propone, además de la eliminación de estas pensiones, que se establezca que aquellas personas que reciben este beneficio puedan tenerlo si demuestran que tienen ingresos inferiores a tres salarios base provenientes de otras fuentes y que no reciben una pensión contributiva básica.

La semana pasada la actual fracción oficialista rechazó el proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales.

Los legisladores Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Robert Junior Barrantes y Royner Mora, así como la liberacionista Iztarú Alfaro, votaron en contra del informe que propuso la eliminación de este beneficio.

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