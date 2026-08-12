¡Alerta por letal virus! Expertos advierten por enfermedad que provoca parálisis y muerte en ganado

La semana pasada el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó un caso de rabia paralítica bovina en Pavones, Golfito, donde tres bovinos murieron a causa de esta enfermedad. Por eso, la Universidad Nacional (UNA) instó a los dueños a vacunar su ganado y sus mascotas para evitar su propagación.

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Gaby Dolz, coordinadora del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Escuela de Medicina Veterinaria (EMV) de la UNA, explicó que esta enfermedad detectada en el ganado es transmitida por murciélagos hematófagos o vampiros.

Estos animales se alimentan de sangre y pueden morder de forma repetida al mismo bovino durante noches consecutivas.

La UNA insistió la vacunación contra la rabia para el ganado y las vacunas después de que se confirmara un caso de rabia paralítica bovina en Pavones, Golfito. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Si el animal no está inmunizado, el virus entra al organismo y provoca una enfermedad mortal”, dijo Dolz.

Los primeros signos de la rabia paralítica bovina incluyen debilidad en las extremidades posteriores y dificultad para caminar o mantenerse en pie.

Conforme avanza esta enfermedad, la cola, la mandíbula y los músculos de la deglución se paralizan y los animales sufren de salivación excesiva, dificultad para tragar, postración y luego mueren.

En lo que va de este año, se han reportado cinco casos de rabia paralítica bovina en Upala, Cañas, Osa y Golfito.

La vacunación es la medida más efectiva

La UNA señaló que la vacunación preventiva es la medida más efectiva para evitar pérdidas económicas y muertes, y para cortar la cadena de transmisión.

Dolz explicó que un animal que cuenta con la vacuna está protegido, aunque sea mordido por un murciélago infectado.

“La inmunización evita que se desarrolle la enfermedad y reduce el riesgo de transmisión a otros animales, incluso a personas”, comentó.

Un murciélago puede morder a las mascotas y contagiarlos del virus, por eso también se recomienda vacunarlos y así no transmiten el virus a través de mordeduras o arañazos. (Canva/Canva)

Además del ganado, las mascotas y las personas pueden ser víctimas de la mordedura de un murciélago infectado.

La experta recomendó evitar cualquier contacto directo con murciélagos, vivos o muertos y acudir de inmediato a un centro de salud más cercano. El tratamiento preventivo es efectivo cuando se aplica antes de que el virus alcance el sistema nervioso.

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En el caso de los gatos, si un murciélago los muerde y estos contraen la rabia y no están vacunados, pueden transmitir el virus mediante mordeduras o arañazos.

La UNA destacó que los perros y los gatos desarrollan rabia furiosa, por lo que muestran agresividad y pueden transmitir el virus por medio de la saliva cuando muerden.

Senasa también hizo llamado

Ante la situación que se presentó en Pavones, Senasa hizo un llamado a los ganaderos para que vacunen a sus animales contra la rabia.

También solicitó a los ganaderos reportar de inmediato a la oficina más cercana de la institución cualquier animal que presente signos nerviosos como descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis o torsión del cuello.

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