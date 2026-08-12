¿Quiere prepararse para el examen de admisión de la UCR y la UNA? Plataforma abre cupos gratuitos

Los estudiantes de último año de colegio realizarán el siguiente paso en sus vidas: la prueba de admisión a una universidad pública.

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Aunque el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) ha iniciado con la aplicación de esta prueba, todavía faltan unos meses para el examen de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Por eso, es importante que los jóvenes se preparen para enfrentar este reto y así, ingresar a la universidad y la carrera que quieren estudiar.

La plataforma Qiü abrió cupos gratuitos para aquellas personas que quieren prepararse para la prueba de admisión de la UCR y la UNA. (UCR/Cortesía)

La empresa Ahead Costa Rica, la cual creó Qiü, una plataforma de preparación para los exámenes de admisión universitarios, anunció la apertura de 1.000 cupos gratuitos para participar en el Simulacro Nacional Qiü.

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes que realizarán la prueba por primera vez, pero también a las personas que repetirán el examen.

Los cupos están disponibles a través del sitio web de Qiü.

Para apartar el espacio, debe llenar un formulario con su nombre, correo electrónico, número de celular, número de cédula y colegio de procedencia (esto último solo aplica a estudiantes que aplicarán la prueba por primera vez).

“Prepararse no es solamente estudiar contenidos. También es aprender a administrar el tiempo, sostener la concentración y responder bajo presión. Queremos que 1.000 personas vivan esa experiencia antes del examen, conozcan mejor su punto de partida y comprueben que practicar puede darle más confianza para alcanzar su meta”, dijo Carlos Faerrón, director estratégico de la plataforma.

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Aquellas personas que hayan apartado su espacio, recibirán las indicaciones de acceso el 17 de agosto a través del correo que registraron.

Los participantes podrán hacer el simulacro de la prueba de admisión cualquier día del 17 al 23 de agosto. (UCR/Cortesía)

Pueden elegir cuándo hacer el simulacro

La empresa explicó que las personas que realicen el simulacro podrán elegir cuándo hacerlo entre el lunes 17 y el domingo 23 de agosto.

Se permitirá acceso a la plataforma las 24 horas hasta las 11:59 p.m. del domingo 23 de agosto. Cada participante tendrá una hora y 50 minutos para resolver 45 ítems.

Una vez finaliza la prueba, cada persona conocerá su nota, podrá revisar las respuestas explicadas y podrá consultar estadísticas personalizadas.

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