Diputados retomaron proyecto de jornadas 4x3 y pasó de todo; hasta casi le rebajan el salario a Anna Katharina Müller

Los diputados retomaron la votación de las mociones del proyecto de ley de jornadas 4x3 de una forma particular.

La sesión del plenario este martes por la mañana, en la que votaron 63 de las 4.248 mociones que estaban pendientes, estuvo marcada por las dudas de los legisladores sobre si tendrán permisos o recesos para ir al baño, cuánto tiempo tendrán para votar y qué pasa si alguno de los diputados no vota a tiempo.

Anna Katharina Müller estuvo a unto de perder la dieta de este martes. (Cortesía)

Incluso la oficialista Anna Katharina Müller estuvo a punto de que le rebajaran el salario porque en una de las votaciones no logró apretar el botón a tiempo, pero el legislador José María Villalta dijo que eso no era legal.

Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), también fue protagonista. Él cumplió este martes 59 años y lo celebró de forma impensada en medio de puras votaciones.

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El oficialismo, y precisamente Acosta, fue el que puso a despacho la iniciativa y, como en la administración anterior la habían votado para que se llevara a cabo por medio de una vía rápida, el proyecto tiene prioridad sobre los demás, por lo que quedan varados.

Sin embargo, los legisladores del Frente Amplio convocaron a una conferencia de prensa para denunciar que esta movida es un “bloqueo” a las necesidades del pueblo.

Nogui Acosta cumplió 59 años este martes en medio de las votaciones. (Mayela López)

Una cortina de humo en el plenario legislativo

Para José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, la intención del Poder Ejecutivo no es realmente aprobar la ley. Según el diputado, lo que busca es frenar en seco una agenda legislativa urgente. Proyectos importantes para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad quedarán olvidados por un buen tiempo.

Además, asegura que esto impide a la Asamblea ejercer control político sobre temas delicados. Mencionó emergencias como la falta de agua en las comunidades, recordando el triste incendio en Pavas, en el que murieron dos personas y en el que la escasez del líquido costó vidas.

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María Eugenia Román, subjefa de fracción del Frente Amplio, fue más allá y soltó una frase que nos deja pensando. Ella cree que este bloqueo es una respuesta directa al pueblo que salió a marchar en defensa de la independencia del Poder Judicial.

La legisladora considera que en el Gobierno hay enojo. Recordó que el Ejecutivo reaccionó molesto tras la captura de El Diablo y criticó la firma de un decreto para declarar como secreto de Estado la información de las fuerzas de seguridad.

Para el Frente Amplio, todo esto es un intento de silenciar a las fuerzas democráticas y evitar que se siga denunciando la corrupción.

El Frente Amplio denuncia la paralización de la Asamblea Legislativa. (José Cordero)

Una “vía rápida” que ya caducó

Otro punto importante que explicaron los diputados fue que el trámite abreviado (la famosa vía rápida) que están usando para tramitar las jornadas 4x3 ya no tiene validez legal.

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Villalta afirma que ese trámite fue aprobado por la Asamblea Legislativa anterior para que el proyecto saliera en pocos meses. Sin embargo, lo dejaron en el “congelador” por unos siete meses.

Ahora pretenden que los nuevos diputados que no votaron ese mecanismo y no cuentan con los 38 votos necesarios se lo traguen a la fuerza. Para el Frente Amplio, esto es un claro vicio de procedimiento y hasta inconstitucional.

Nogui Acosta cumplió años en medio de votaciones en el plenario

Como en “la escuelita de la niña Pochita”

Los legisladores criticaron duramente las reglas que está aplicando la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

Villalta contó que a los diputados les quieren rebajar la dieta (el pago por ir a trabajar) si por algún motivo no logran presionar el botón a tiempo en medio de cientos de votaciones que tienen que hacer de corrido.

El diputado comparó la situación con “la escuelita de la niña Pochita”, asegurando que es una medida irracional y absurda. Afirmó que el ambiente en la Asamblea es de total frustración por un proyecto que, a sus ojos, no va para ningún lado.