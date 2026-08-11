(Video) A Nogui Acosta le tocó celebrar el cumpleaños de una manera impensada

A Nogui Acosta, el jefe de fracción de la bancada oficialista, le tocó celebrar su cumpleaños este martes de una forma que probablemente nunca se imaginó y que quedará marcada en la historia del Congreso.

El legislador pasará este día tan especial votando y votando mociones del proyecto de ley de jornadas 4x3, ya que este martes, precisamente por un documento que él mismo presentó en la secretaría del Congreso, se retomó la votación de las miles de mociones pendientes de esa iniciativa.

Nogui Acosta celebró su cumpleaños 59 este martes. (Mayela López)

Mientras se lleve a cabo este proceso de vía rápida que paraliza la Asamblea Legislativa y suspende la discusión de otros proyectos de ley, los legisladores deberán sesionar dos veces al día, por la mañana y por la tarde.

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Este martes por la mañana, mientras se llevaba a cabo la primera sesión matutina con motivo de la votación de las mociones, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, felicitó a Acosta públicamente.

Nogui Acosta celebró su cumpleaños de una forma curiosa

“Yo quisiera felicitar a don Nogui Acosta, que hoy está de cumpleaños, así que lo felicitamos. Muchas felicidades, don Nogui, que Dios lo bendiga”, dijo Yara mientras varios diputados aplaudían al legislador oficialista.

Durante la sesión de esta mañana, los legisladores votaron 63 de las 4248 mociones que había pendientes.

Según se detalla en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Acosta cumplió este martes 59 años.