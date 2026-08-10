Pueblo Soberano toma decisión sobre proyecto de jornadas 4x3 que da enorme giro a la Asamblea Legislativa

Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), envió este lunes un documento a la secretaria de la Asamblea Legislativa que cambia el trabajo de los diputados de ahora en adelante.

El documento pone a despacho el proyecto de ley de jornadas 4x3 y como esta iniciativa se tramita por vía abreviada, tiene prioridad sobre cualquier otra cosa.

Según consta en un comunicado hecho por la Presidencia del Congreso, a partir de este martes 11 de agosto los legisladores retomarán las sesiones extraordinarias de las mañanas y luego sesionarán en las tardes.

Nogui Acosta envió documento pone a despacho el proyecto de ley de jornadas 4x3 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta Presidencia informa a la señoras y señores diputados que se ha presentado una puesta a despacho sobre EXPEDIENTE N° 24.290 ESTABLECIMIENTO DE JORNADAS LABORALES EXCEPCIONALES PARA CASOS DETERMINADOS QUE SEAN EXCEPCIONALES Y MUY CALIFICADOS, con lo cual el Plenario Legislativo queda convocado a sesionar a partir de mañana martes 11 de agosto con base en las disposiciones de los artículos 199 y 200 de reglamento, con el siguiente horario: Los días lunes, martes, miércoles y jueves de las 9 a. m. hasta las 12 medio día. Los días lunes, martes y jueves el plenario sesionará de las 14:45 horas y hasta las 19:00 horas.

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“Con base en lo anterior señoras y señores diputados, tomar las previsiones del caso”, detalló Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa.

La discusión de este proyecto de ley que es una de la prioridades del Poder Ejecutivo, había sido suspendida en febrero pasado.

José María Villata, jefe de fracción del Frente Amplio, se pronunció sobre el tema y dice que el oficialismo convocó el proyecto para distraer la atención y bloquear el Congreso, incluso dice que el trámite abreviado para la iniciativa era solo para administración pasada, por lo que seguirlo ahora podría ser inconstitucional.

Vuelve al plenario el expediente de jornadas 4x3 y por medio de vía rápida. (Shutterstock)

Todo lo demás queda en segundo plano

Con esta decisión todos los demás proyectos de ley pasan a segundo plano, hasta las comisiones pierden relevancia y podrían suspenderse hasta nuevo aviso o cambiarse de horarios.

El proyecto de jornadas 4x3 tiene pendientes 1684 mociones de fondo y 2564 de revisión, es decir, en total tiene pendientes 4248 mociones. Los legisladores deben votar una por una.

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La iniciativa ha sido muy polémica porque, mientras el oficialismo la defiende y dice que ayudará a dar empleo a muchas personas y atraer a empresas internacionales a Costa Rica, expertos en materia laboral dicen que el proyecto representa un retroceso en la legislación nacional y en derechos laborales.

También dicen que estas reformas afectarán a las madres jefas de hogar porque pasarán más horas en los trabajos.

Expertos en materia de salud también se han pronunciado en contra de las jornadas 4x3.

Los diputados del Frente Amplio son de los principales opositores. (Asamblea Legislativa)

¿Qué pretende la iniciativa?

El proyecto de jornadas 4x3, busca establecer, por ley, las jornadas laborales diurnas de 12 horas durante cuatro días por semana, con tres días libres, así como jornadas nocturnas de 12 horas, durante tres días, pero con cuatro días libres.

Ya en el 2023 se había aprobado un proyecto de ley de jornadas 4x3, pero se lo trajo abajo la Sala Constitucional por un tema de procedimiento que se llevó a cabo mal en la Asamblea Legislativa.

Durante el proceso del análisis, la iniciativa se cambió de comisión legislativa y eso no se podía hacer.

En esa ocasión, los diputados del Partido Frente Amplio también se opusieron a la iniciativa y la entrabaron presentando cientos de mociones.